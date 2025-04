Amazon, questo è il tablet da comprare oggi: sconto del 75%

Fonte foto: FreshSplash/iStock

Ogni tanto su Amazon compaiono delle promo talmente straordinarie da sembrare quasi degli errori di prezzo o delle truffe. Ma non è il caso dell’offerta di cui ti parliamo oggi. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo questo tablet lowcost con un doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo e permette di approfittare di una delle migliori promo del giorno. In pagina sono presenti due buoni sconti: il primo fa risparmiare il 50%, il secondo fa scendere il prezzo di ben 150 euro. In questo modo lo sconto totale è del 75% e risparmi 450 euro. E lo puoi anche pagare a rate.

Il tablet in offerta è il TABWEE W90, nome che probabilmente ti dirà poco, ma ti basta sapere che è uno dei migliori in questa fascia di prezzo. Lo paghi quanto un modello lowcost, ma le prestazioni offerte sono di un livello superiore. Perfetto sia per vedere film e serie TV mentre sei seduto sul divano, ma anche per lavorare mentre sei in viaggio. Il merito è dello schermo grande e dell’integrazione di Gemini AI, il sistema di intelligenza artificiale di Google che ti permette di semplificare tante semplici azioni quotidiane. Non approfittarne sarebbe un errore grandissimo.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Non considera i due buoni sconto presenti in pagina. Per vedere il prezzo finale bisogna cliccare sul banner e applicare i due coupon per uno sconto totale di 450 euro.

La promo disponibile oggi per questo tablet è veramente imperdibile, una delle migliori della settimana. Su Amazon, infatti, lo troviamo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo a soli 149,99 euro, con un risparmio totale di ben 450 euro rispetto a quello consigliato da Amazon. In termini percentuali, lo sconto è di ben il 75%. Non si tratta di un refuso, lo sconto è realmente del 75%. Questo fa capire la bontà della promo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del tablet è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo assicurati da Amazon.

Tablet TABWEE: le caratteristiche tecniche

Non è un tablet molto conosciuto, ma non acquistarlo per questo motivo sarebbe un grande errore. Il motivo è semplice: è realizzato con cura e con componenti che assicurano prestazioni top.

Per capirlo basta vedere la scheda tecnica. Partendo dall’ottimo display da 11 pollici ad alata risoluzione con cui vedere tutte le tue serie TV e film preferiti. Ma anche lavorare a documenti e presentazioni. Infatti, la versatilità è una delle migliori caratteristiche di questo tablet lowcost. Ottime anche le prestazioni, grazie a un processore performante, supportato da ben 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Entrambi possono essere aumentati: grazie alla funzione di RAM virtuale può arrivare fino a 24 gigabyte, mentre lo spazio di archiviazione può essere aumentato fino a 2 terabyte.

Leggero, compatto, lo puoi portare sempre con te e utilizzarlo come se fosse un mini PC collegando una tastiera e un mouse Bluetooth. Non manca una fotocamera anteriore e una posteriore da usare per videochiamate o per scattare immagini di buona qualità quando sei in giro.

Ottima anche la batteria, che dura per tutto il giorno senza troppi problemi. A bordo trovi anche Gemini AI, il sistema di intelligenza artificiale di Google che mette a disposizione tanti utili strumenti, come un traduttore in tempo reale e tutta la suite per la produttività dell’azienda di Mountain View. Insomma, un tablet con cui puoi far di tutto e pensato sia per il divertimento, sia per il lavoro. E perfetto anche per gli studenti.

