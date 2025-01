Amazon, con lo sconto di oggi questa telecamera è praticamente regalata

Da oggi trovi la telecamera di sicurezza Tapo C200 in offerta con uno sconto del 45% e la paghi pochissimo. Facile da installare e qualità delle immagini in alta definizione.

Fonte foto: TP Link

Le telecamere di sicurezza sono uno dei prodotti tech più in voga negli ultimi anni. Permettono di migliorare la sicurezza della propria abitazione spendendo nella maggior parte dei casi poche decine di euro. Se volte iniziare al meglio questo nuovo anno, abbiamo l’offerta che fa per voi. Da oggi, infatti, è disponibile su Amazon la telecamera di sicurezza Tapo C200 a un prezzo veramente stracciato grazie allo sconto del 45%. La paghi solamente poco più di 20 euro e fai un super affare. Si tratta di una delle videocamere per l’interno più acquistate su Amazon e ha ricevuto migliaia di recensioni positive. Un vero affare da non farsi assolutamente scappare.

La Tapo C200 punta tutto sulla facilità di utilizzo e di installazione. Bastano poco meno di 5 minuti per installarla, configurarla e cominciare a utilizzarla. Nonostante un prezzo veramente basso, assicura prestazioni più che decenti e una qualità delle immagini in Full HD e anche la visione notturna. Perfetta per controllare cosa avviene in casa quando non ci sei e per monitorare i tuoi animali domestici, grazie anche all’audio bidirezionale che ti permette di parlargli a distanza.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Tapo C200

Tapo C200: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo della telecamera Tapo C200 è veramente stracciato. Da oggi la trovi su Amazon a soli 21,99 euro grazie allo sconto del 45% che te la fa pagare praticamente la metà. Per capire la bontà della promo e del prodotto basta citare un semplice dato: negli ultimi trenta giorni ne sono state acquistate più di 5.000 e su oltre 130.000 recensioni ha una valutazione complessiva di 4.6 su un massimo di 5.

Acquistandola adesso, ricevi la telecamera a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici 14 giorni di tempo. Non approfittarne sarebbe un grandissimo errore.

Tapo C200

Se, invece, sei alla ricerca di una telecamera di sicurezza per l’esterno, sempre su Amazon trovi la Tapo C500. Caratteristiche simile al modello appena citato, con l’aggiunta dell’impermeabilità. La trovi su Amazon a un prezzo di 31,99 euro con uno sconto del 47%.

Tapo C500

Tapo C200: le caratteristiche tecniche

Il prezzo stracciato non è l’unica caratteristica che contraddistingue la telecamera di sicurezza Tapo C200. Parliamo, infatti, di un prodotto valido, affidabile e realizzato da un’azienda (TP-Link) con anni e anni di esperienza nel settore.

La Tapo C200 è la videocamera perfetta per coloro che vogliono migliorare la sicurezza della propria abitazione spendendo poco. Classica telecamera per l’interno da posizionare in salotto, in cucina o nella camera da letto, la Tapo C200 è dotata di un sensore che assicura immagini in alta definizione per riprese chiare e definite. I sensori di movimento ti avvisano quando notano qualcosa di anomalo con una notifica sull’app dello smartphone. La videocamera è dotata anche della tecnologia Pan-Tilt che permette di ruotarla di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale.

Grazie all’audio bidirezionale puoi anche parlare con chi è in casa, mentre grazie al controllo vocale puoi gestirla con un semplice comando della tua voce. Non manca una sirena e un allarme visivo nel caso in cui dei malintenzionati sono entrati nella tua abitazione. Come detto, la configurazione è molto semplice e basta seguire le istruzioni sullo schermo. Per l’archiviazione delle immagini la telecamera supporta le schede microSD fino a 512 gigabyte.

Tapo C200