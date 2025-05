Amazon, con lo sconto di oggi la telecamera è praticamente regalata

Fonte foto: TP Link

Se c’è un prodotto smart che sta conquistando sempre più spazio nelle abitazioni delle famiglie italiane è la telecamera di sorveglianza smart che puoi controllare tramite lo smartphone. Oramai sul mercato se ne trovano a centinaia, tutte molto utili e semplici da utilizzare. Questa abbondanza di offerte, ha abbassato notevolmente i prezzi e oramai per avere una telecamera con ottime caratteristiche non bisogna spendere cifre esagerate, anzi. Come ad esempio la videocamera Tapo C220 disponibile da oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 50% e la paghi veramente poco, meno di 25 euro. Prezzo alla portata di tutti per una videocamera dalle ottime qualità.

Assicura immagini con una risoluzione 2K e la puoi posizionare dove vuoi: in cucina, nel salotto, in camera e in qualsiasi altra stanza della tua abitazione. La puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone e la puoi anche ruotare di 360 gradi per avere una visione panoramica della stanza. Non manca la visione notturna e ogni volta che nota qualche movimento anomalo ti avvisa con una notifica istantanea. Compatibile con Alexa e con Google Assistant. Una telecamera completa e da oggi a un prezzo stracciato.

Tapo C220: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per la telecamera di sicurezza Tapo C220. Da oggi è disponibile con uno sconto del 50% e la paghi solamente 24,99 euro. Un prezzo stracciato per una videocamera che assicura immagini in altissima definizione. Oltre ad approfittare del minimo storico, fai anche un grande affare, come testimoniano le oltre 15.000 recensioni, oltre il 90% positive.

La disponibilità della Tapo C220 è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni da quando ti viene consegnata, in modo da testarla e scoprire tutte le funzioni.

Tapo C220: le caratteristiche tecniche

Immagini ricche di dettaglio e con una definizione altissima. La telecamera Tapo C220 è dotata di un sensore fotografico che assicura riprese con una risoluzione 2K e immagini nitide. Grazie ai sensori di ultima generazione, nota ogni movimento anomalo e utilizza un monitoraggio smart supportato dall’intelligenza artificiale per non inviarti notifiche inutili durante il giorno. È in grado di rilevare persone, animali e suoni anomali, come il pianto di un bambino (la puoi utilizzare anche come baby monitor).

Dotata di un motorino, puoi ruotare la telecamera su sé stessa di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi sull’asse verticale. In questo modo hai una copertura completa di tutta la stanza. Grazie all’audio bidirezionale puoi ascoltare cosa succede in casa e interagire con persone o animali. Puoi anche impostare una privacy zone per non inquadrare alcune zone della tua abitazione.

Puoi salvare i video sia in locale utilizzando una scheda microSD (fino a 512 gigabyte) sia in cloud con il servizio Tapo Care. Facile da installare e da configurare: in meno di cinque minuti cominci già a utilizzarla. Insomma, una telecamera di sicurezza completa e da oggi a un prezzo stracciato.

