Amazon, questa telecamera è praticamente regalata: è da comprare subito

Per chi ha una smart home, uno dei dispositivi di cui non può fare a meno è la telecamera di sicurezza. Questi piccoli dispositivi hanno conquistato negli ultimi anni sempre maggior spazio e non è raro trovarli nel salotto dei propri amici, oppure nel giardino come sistema di videosorveglianza. Se stavate pensando di acquistare una telecamera per migliorare la sicurezza della propria abitazione o molto semplicemente per controllare cosa sta facendo il vostro cane o gatto mentre siete al lavoro, queste due offerte fanno al caso vostro.

Su Amazon, infatti troviamo la Tapo C200 e la Tapo C500, videocamere di sicurezza di TP-Link, una delle aziende leader nel settore, in offerta con uno sconto che sfiora il 50% e le paghi pochissimo. La Tapo C200 è una telecamera da posizionare all’interno dell’abitazione (in camera, in salotto, in cucina o dove vuoi), mentre la Tapo C500 è per l’esterno e resiste anche agli agenti atmosferici. Due soluzioni economiche e molto amate dagli utenti, non a caso sono tra i prodotti più venduti su Amazon. Approfittane subito e non farti scappare questa opportunità.

Tapo C200, caratteristiche, prezzo e offerta Amazon

La Tapo C200 è una delle telecamere più vendute di sempre su Amazon. Solo nell’ultimo mese ne sono state acquistate più di 5.000 unità. Il segreto è l’offerta disponibile sul sito di e-commerce. Grazie allo sconto del 43% la paghi solamente 22,99 euro, un prezzo bassissimo e alla portata di tutti. Acquistandola oggi la ricevi in meno di ventiquattro ore e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025.

Nonostante un prezzo veramente basso, la telecamera Tapo C200 offre tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo genere. Assicura immagini in alta risoluzione, la puoi ruotare di 360 gradi in orizzontale ed è dotata anche di audio bidirezionale (puoi interagire con chi è in casa). Non manca un sensore per il rilevamento del movimento e ricevi delle notifiche in tempo reale nel caso in cui venga rilevato qualcosa di sospetto. Non manca la visione notturna e un allarme acustico. Facile da montare e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Tapo C500, caratteristiche, prezzo e offerta Amazon

La telecamera Tapo C500 è l’evoluzione del modello di cui abbiamo appena parlato. Ed è differente anche l’utilizzo che ne può fare. Infatti, è una videocamera di sicurezza pensata per l’esterno e in grado di resistere agli agenti atmosferici. Oggi la trovi su Amazon a un prezzo di 34,99 euro, grazie allo sconto del 42% che te la fa pagare praticamente la metà. Disponibilità immediata e la ricevi a casa in meno di ventiquattro ore. Anche per questo modello il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025.

Facile da montare, è dotata di un obiettivo che assicura riprese in altissima definizione e di un sensore di rilevamento che utilizza l’intelligenza artificiale per non inviare falsi segnali. Non manca l’audio bidirezionale e la visione notturna a colori. Puoi anche personalizzare l’allarme sonoro che ti avvisa che si sta avvicinando qualcuno alla tua abitazione. Tramite l’app dello smartphone puoi controllare in tempo reale cosa sta accadendo nel tuo giardino. Un affare da non farsi scappare.

