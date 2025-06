Amazon, con lo sconto esagerato di oggi la telecamera è praticamente regalata

Fonte foto: TP Link

La sicurezza della propria abitazione passa da un buon sistema di videosorveglianza che ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo intorno o all’interno della tua abitazione. Rispetto a qualche decina di anni fa, i sistemi di sicurezza per l’abitazione sono diventati molto più economici grazie all’arrivo sul mercato di tantissime telecamere lowcost e facili da installare. Se stai pensando di installare delle videocamere di sicurezza, oggi abbiamo due offerte che fanno al caso tuo.

Su Amazon, infatti, sono disponibili in promo la Tp-Link Tapo C510W e la Tp-Link Tapo C210. Il primo modello è in offerta con uno sconto del 54% e la paghi meno della metà. Telecamera per l’esterno che resiste alla intemperie e che ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento strano intorno alla tua abitazione. Visione notturna e immagini ad alta definizione. La Tapo C210 è disponibile con uno sconto del 43% e la paghi pochissimo. Soluzione per l’interno facilissima da utilizzare e da installare. Non farti scappare queste due opportunità: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Tapo C510W: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerte mai viste prima per le telecamere di sicurezza Tp-Link. Da oggi su Amazon è disponibile la Tp-Link Tapo C510W, telecamera per l’esterno, con uno sconto del 54% e il prezzo scende solamente a 36,99 euro. Si tratta del minimo storico e la paghi pochissimo. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo.

Oltre alla telecamera per l’esterno, è disponibile in offerta anche la videocamera per l’interno Tapo C210. Solo per pochissimi giorni la trovi a 22,99 euro grazie allo sconto del 43%. Acquistandole entrambe, spendi meno di 60 euro e migliori la sicurezza della tua abitazione. Approfittane subito e risparmi decine di euro.

Tapo C510W: le caratteristiche tecniche

Lanciata da TP-Link, azienda specializzata nel settore, la videocamera Tapo C510W ha tutto quello che serve per controllare cosa accade all’esterno della propria abitazione. Riesce ad eseguire una rotazione a 360° in orizzontale e 130° in verticale, grazie alla tecnologia Pan-Tilt; niente sfuggirà al suo obiettivo. Ottima la qualità delle immagini riprodotte, avendo una risoluzione in 2K e 3MP. In caso di movimenti sospetti, riceverai le notifiche sullo smartphone scaricando la app gratuita Tapo, tramite la quale puoi anche monitorare le immagini ovunque ti trovi e comunicare con chi è in casa tramite l’audio bidirezionale e il microfono integrato. Inoltre, puoi anche mettere in fuga i ladri, sebbene non manchi un allarme integrato per questo scopo.

La videocamera Tapo oggetto di questa offerta riesce a distinguere i movimenti delle persone da quelli di animali oppure di oggetti. In questo modo evita i falsi allarmi. Parliamo delle funzionalità Person Detection, mentre la Smart Tracking ne segue i movimenti. Puoi anche gestirla con la voce essendo compatibile con gli assistenti vocali Alexa o Google Assistant. La qualità delle immagini è alta anche di notte, grazie al fatto che monti dei faretti e che i video siano a colori. Tramite l’intelligenza artificiale puoi impostare delle aree sensibili, per tutelare la privacy di chi vive con te. Puoi optare per il salvataggio delle immagini tramite micro-SD fino a 512GB, oppure sfruttare lo spazio illimitato dello storage Cloud con il servizio Tapo Care. Puoi infine realizzare un vero sistema di videosorveglianza acquistando più telecamere, visto che con la app Tapo ne puoi gestire fino a trentadue.

