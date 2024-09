Amazon, questa telecamera è praticamente regalata: costa pochissimo

La telecamera di sicurezza Tp-Link Tapo C200 è in offerta con un doppio sconto e la paghi esattamente la metà. Immagini in alta definizione, ti avvisa se nota qualcosa di anomale e rilevamento del pianto per i neonati

Fonte foto: TP Link

I dispositivi per la smart home hanno oramai definitivamente preso posto all’interno delle nostre abitazioni. Semplificano tante piccole azioni quotidiane e in alcuni casi migliorano anche la sicurezza della nostra casa, come ad esempio le telecamere IP. Oggi vi parliamo proprio di una di queste telecamere di sicurezza smart che troviamo su Amazon al prezzo più basso di sempre. Si tratta della Tp-Link Tapo C200, telecamera lowcost con ottime caratteristiche e facile da installare. Oggi è protagonista di una super promo: oltre allo sconto fisso del 43% è possibile aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10%. La paghi solamente poco più di 20 euro, un prezzo alla portata di tutti.

Ha tutte le caratteristiche che si cercano solitamente in una telecamera di questo genere, a partire da un sensore che registra immagini in alta definizione. Facile da installare e da configurare, la puoi controllare anche da remoto utilizzando l’app per lo smartphone. Visione notturna, visuale a 360 gradi e audio bidirezionale. Insomma, ha tutto quello che cerchi da una telecamera di questo tipo.

Tapo C200

Tapo C200 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Non esageriamo nel dire che questa telecamera TP-Link è quasi regalata. Oggi su Amazon la trovi in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Oltre a quello fisso del 43% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10%. Il prezzo finale è di 20,69 euro e la paghi praticamente la metà. Approfittane subito, il numero di coupon è limitato e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. Se l’acquisti adesso la ricevi a casa nel giro di ventiquattro ore e hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Tapo C200

Tapo C200: caratteristiche e funzionalità

Per essere una delle telecamere più vendute su Amazon, con oltre 5.000 unità acquistate solo nell’ultimo mese, si deve per forza di cosa essere speciali. E questa Tp-Link Tapo C200 è sicuramente una delle migliori per rapporto qualità-prezzo, soprattutto grazie all’offerta che trovi oggi su Amazon.

È dotata di un sensore fotografico che registra immagini con una definizione in FHD e che puoi salvare sia sullo storage in cloud sia su una scheda microSD fino a 512 gigabyte. Grazie al motore Pan e Tilt puoi ruotare la fotocamera di 114 gradi in verticale e 360 gradi in orizzontale, per una visione panoramica della stanza. Come tutte le telecamere di sicurezza, ha anche un sensore per il rilevamento del movimento e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomale. Puoi anche attivare un allarme acustico e luminoso.

Puoi utilizzare la telecamera anche come baby monitor, essendo dotata di visione notturna e di rilevamento del pianto. Con l’audio bidirezionale puoi parlare da remoto direttamente con le persone presenti in casa. La telecamera è pensata anche per proteggere la tua privacy: puoi impostare delle zone specifiche in cui la telecamera non registra cosa accade.

Tapo C200