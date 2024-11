Amazon, con lo sconto Black Friday questa telecamera è praticamente regalata

Fonte foto: TP Link

Se stai cercando la telecamera per l’interno da acquistare al Black Friday, la TP-Link Tapo C200 è il modello che fa per te. E il motivo è semplice: grazie allo sconto del 50% la paghi meno di 20 euro e approfitti del minimo storico. Un’occasione veramente unica da non farsi sfuggire se vuoi rendere la tua abitazione più smart e più sicura.

Parliamo di una telecamera che è una delle più acquistate in questi giorni su Amazon e che sta facendo registrare dei veri record di vendite (per questo ti consigliamo anche di approfittarne prima che terminino le scorte). La telecamera ha tutto quello che richiedi a un dispositivo entry-level e anche qualcosa in più. La qualità delle riprese è elevata ed è dotato anche di un sistema di monitoraggio che ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. Non manca un allarme acustico e luminoso che si attiva quando un malintenzionato è entrato nella tua abitazione.

Tapo C200: prezzo, offerta e sconto Black Friday

L’offerta è di quelle che non puoi farti scappare. Su Amazon trovi la telecamera Tapo C200 in promo a un prezzo di 19,99 euro con uno sconto del 50% rispetto a quello di listino. Per questa videocamera di sicurezza smart si tratta del minimo storico e diventa immediatamente un best-buy. Ti suggeriamo anche di approfittarne il prima possibile: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Quasi due mesi per testarla e valutare tutte le sue caratteristiche. Ma a questo prezzo difficilmente troverai qualcosa di meglio.

Tapo C20: le caratteristiche tecniche

A dispetto di dimensioni compatte, la telecamera di sicurezza Tapo C200, offre davvero tante funzioni e caratteristiche comparabili a quelle di telecamere di fascia più alta. Si pensi alla risoluzione delle immagini pari a 1080p e una visione notturna fino a 8 metri. Le immagini sono dunque nitide e chiare anche di notte o al buio. Molto utile poi il fatto che esegua un movimento orizzontale fino a 360° e un movimento verticale fino a 114°. Per un monitoraggio totale di tutto l’ambiente nel quale viene inserito.

Scaricando la app gratuita Tapo, potrai ricevere istantaneamente notifiche push sul tuo telefono quando viene intercettato un movimento. Non manca poi un allarme acustico e luminoso integrato, per mettere in fuga i malintenzionati che tentano di entrare in casa. La videocamera di sicurezza per interno Tapo C200 consente di comunicare con i nostri cari che si trovano in casa o anche con gli animali domestici, grazie all’audio bidirezionale.

Memoria di registrazione infinita: basta inserire una card Micro SD, fino a 128 gigabyte. Inoltre, quando la memoria è piena, sovrascrive in automatico le registrazioni più remote, così che non dovrai farlo tu manualmente per liberare la memoria. Non manca però la possibilità di archiviare le immagini sul cloud, quindi senza acquistare una scheda microSD.

