TCL 40 NXTPAPER, lo smartphone che si prende cura degli occhi a un prezzo top

TCL 40 NXTPAPER è un device entry level, ottimo per l’utilizzo quotidiano e sviluppato per prendersi cura della vista degli utenti. Su Amazon il prezzo è pazzesco

Gli smartphone sono diventati elementi centrali nella vita delle persone che, ogni giorno, passano sempre più tempo con gli occhi davanti allo schermo. Una situazione che, a lungo andare, può portare a gravi problemi di salute che possono influire in modo negativo sulla quotidianità degli utenti.

Per questo motivo TCL ha portato sul mercato gli smartphone con tecnologia NXTPAPER, che garantisce una resa visiva simile a quella della carta, col device che è grado di regolare in automatico luminosità e temperatura del colore a seconda dell’ora e dell’ambiente di utilizzo.

E tra i prodotti più interessanti nel catalogo dell’azienda cinese, troviamo sicuramente il TCL 40 NTXPAPER, un dispositivo entry-level che, grazie alle offerte Amazon, può essere acquistato a un prezzo d’occasione che scende addirittura sotto i 170 euro.

TCL 40 NXTPAPER: scheda tecnica

TCL 40 NXTPAPER ha uno schermo LCD che misura 6,78 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Il display è, ovviamente, compatibile con la tecnologia NXTPAPER che offre un ulteriore sistema di protezione per la vista.

Presente, inoltre, la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, grazie alle basse emissioni di luce blu, e quella TÜV Rheinland Reflection Free, che certifica i bassi riflessi dello schermo, anche all’aperto.

Il processore è un Mediatek Helio G88 affiancato in questa offerta da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, espandibile fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD. Con la funzione RAM Expansion l’utente può ottenere fino a 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna del device, se disponibile.

Tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Il processore all’interno dello smartphone non consente l’accesso alla rete 5G e gli utenti dovranno necessariamente navigare utilizzando il 4G o il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente TCL UI 6.0.

TCL 40 NXTPAPER: l’offerta su Amazon

TCL 40 NXTPAPER è uno degli smartphone low-cost proposti dall’azienda cinese, e rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un device semplice ed economico.

Degna di nota sicuramente la tecnologia NXTPAPER, la scelta più adatta per chi passa molte ore davanti allo schermo e non vuole affaticare ulteriormente la vista. Interessante anche l’autonomia che, grazie a una batteria capiente e a un processore poco energivoro, garantisce anche due giorni di utilizzo a patto di non esagerare con le varie applicazioni.

Il prezzo di listino è di 199,90 euro, ma con le offerte su Amazon si scende fino a 169,90 euro (-15%, -30 euro), uno sconto interessante che, chi ha bisogno di un nuovo smartphone, non può non tenere in considerazione.

