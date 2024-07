Fonte foto: TCL

Sono sempre di più gli utenti che puntano al segmento low-cost nel tentativo di acquistare uno smartphone con un comparto hardware senza accessi, robusto e, soprattutto, dal prezzo contenuto.

Chiaramente, il rischio di imbattersi in dispositivi davvero troppo essenziali c’è e per non pentirsi della propria scelta c’è solo una cosa da fare: cercare uno smartphone Android low cost su Amazon e, con un po’ di pazienza, esplorare i meandri dell’e-commerce alla ricerca del modello migliore.

Un modello come TCL 50SE, uno smartphone essenziale che punta tutto su un display sviluppato per ridurre l’affaticamento degli occhi e su una scheda tecnica sufficiente per l’utilizzo quotidiano tra social e messaggistica. Con l’offerta su Amazon il prezzo di questo device è ancora più conveniente, scendendo addirittura sotto i 140 euro.

TCL 50SE – Mediatek Helio G88 – Versione 6/256 GB

TCL 50SE: scheda tecnica

Il TCL 50SE ha uno schermo IPS LCD che misura 6,8 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz. Il display è dotato di NXTVISION eye care, la tecnologia sviluppata da TCL che permette di regolare luminosità e temperatura del colore adattandosi all’ora di utilizzo e all’ambiente circostante, così da ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il processore scelto dall’azienda cinese è MediaTek Helio G88 affiancato in questa offerta specifica da 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB acquistando una scheda microSD. Inoltre, utilizzando la funzione RAM Expansion è possibile aggiungere fino a 6 GB di RAM attingendo allo spazio di archiviazione interno del device (se disponibile).

Due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Tra le opzioni di connettività, su questo modello non c’è ovviamente il 5G, dato che il processore scelto da TCL non ha un modem compatibile con la rete veloce. L’utente dovrà quindi accontentarsi di navigare utilizzando il 4G, il WiFi 5.

Oltre a questo abbiamo anche il Bluetooth 5.1, il chip per l’NFC per i pagamenti contactless e per leggere la Carta d’Identità Elettronica, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm le diverse opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.010 mAh con ricarica via cavo a 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente TCL UI 6.0.

TCL 50SE: l’offerta su Amazon

Il TCL 50SE ha un prezzo di listino di 169,90 euro, tuttavia grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo device a 139,90 euro (-18%, -30 euro) uno sconto da non sottovalutare perché quando si cerca uno smartphone Android economico ogni euro in meno fa la differenza.

TCL 50SE – Mediatek Helio G88 – Versione 6/256 GB