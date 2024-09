TCL 40SE, con gli sconti Amazon è un vero affare

Fonte foto: TCL

TCL è uno dei produttori di smartphone low-cost più apprezzati sul mercato, con tantissimi modelli in gamma tra i quali a volte è difficile scegliere. Tra le proposte più interessanti, in queste ore su Amazon c’e il TCL 40SE, un dispositivo entry-level con una scheda tecnica molto bilanciata e caratteristiche sufficienti per chi ha essenzialmente bisogno di un telefono molto semplice da usare.

Con gli sconti sull’e-commerce, il modello con 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna può essere comprato a una cifra molto interessante, addirittura sotto i 140 euro. Si tratta dell’offerta ideale per chi cerca uno smartphone Android economico e può rinunciare alla connessione 5G.

TCL 40SE – Mediatek Helio G37 – Versione 6/256 GB

TCL 40SE: scheda tecnica

Il TCL 40SE ha uno schermo LCD da 6,75 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate variabile a 90 Hz. Su questo modello c’è la tecnologia NXTVISION eye care sviluppata da TCL, che permette al device di regolare automaticamente la luminosità e temperatura del colore adattandosi all’ora e all’ambiente così da ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il processore a bordo è un Mediatek Helio G37 coadiuvato per questa offerta specifica da 6 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Per quanto riguarda le fotocamere in dotazione abbiamo: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF, un sensore per le macro da 2 MP e un terzo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Il processore scelto da TCL non ha un modem compatibile con il 5G e gli utenti potranno navigare in rete solo con il 4G o con il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le diverse opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente TCL UI 6.0.

TCL 40SE: l’offerta su Amazon

TCL 40SE è uno dei modelli entry-level dell’azienda cinese e ha un prezzo di listino di 159,99 euro. Tuttavia, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore è possibile acquistare questo smartphone a 139,99 euro (-13%, -20 euro), un piccolo sconto, assolutamente da non sottovalutare che rende questo dispositivo ancora più accessibile a chiunque voglia acquistare un telefono nuovo e non ha l’esigenza del 5G.

TCL 40SE – Mediatek Helio G37 – Versione 6/256 GB