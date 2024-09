Fonte foto: TCL

TCL ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo TCL NXTPAPER 14. Si tratta di un tablet di grandi dimensioni (il pannello è da 14,3 pollici) che arricchisce la gamma NEXTPAPER, che comprende anche lo smartphone TCL NXTPAPER 50.

Il modello ha un display con tecnologia NXTPAPER 3.0, per offrire un’esperienza di visione simile a quella della carta e garantire un comfort visivo elevato. Il modello è già acquistabile in Italia ed è disponibile anche su Amazon.

TCL NXTPAPER 14

TCL NXTPAPER 14: caratteristiche tecniche

Il TCL NXTPAPER 14 è un tablet dotato di un display da 14,3 pollici con risoluzione 2.4K (2400 x 1600 pixel) che propone la tecnologia NXTPAPER 3.0, in grado di ridurre la luce blu e massimizzare il comfort visivo, anche grazie a una superficie antiriflesso che rende il tablet comodo da usare anche all’aperto, sotto i raggi diretti del sole.

Per il suo tablet, TCL ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland che conferma basse emissioni di luce blu. Il modello è dotato di tre modalità di utilizzo, con l’utente che può passare da una modalità all’altra tramite il tasto NXTPAPER.

La modalità Normale è pensata per l’utilizzo quotidiano mentre la modalità Carta inchiostro garantisce una migliore esperienza d’uso nella lettura prolungata di libri e documenti, simulando l’effetto dell’inchiostro elettronico. C’è poi la modalità Carta a colori, pensata per leggere fumetti e riviste, con pagine colorate.

Il tablet di TCL integra anche il sistema Eye Care Assistant, che segnala agli utenti la necessità di fare una pausa per ridurre l’affaticamento degli occhi dopo un utilizzo prolungato del tablet. C’è anche la tecnologia DC Dimming che elimina lo sfarfallio del pannello.

La scheda tecnica del nuovo tablet, display a parte, prevede un SoC MediaTek Helio G99 affiancato da 8 GB di memoria RAM (con possibilità di espansione fino a 16 GB grazie alla RAM virtuale che sfrutta il modulo della memoria di archiviazione). Ci sono anche 256 GB di storage interno oltre a una batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il tablet ha connettività Wi-Fi.

Il tablet ha il sistema operativo Android 14, personalizzato con l’interfaccia proprietaria NXTPAPER UI. AL momento, non ci sono informazioni in merito al tipo di supporto software che sarà garantito al modello che, in ogni caso, dovrebbe ricevere almeno Android 15.

TCL NXTPAPER 14: prezzo e disponibilità

Il nuovo TCL NXTPAPER 14 è già disponibile in Italia. La distribuzione è iniziata questa settimana ed il tablet è acquistabile anche su Amazon oltre che presso altri rivenditori autorizzati di prodotti TCL. Il modello arriva sul mercato italiano con un prezzo suggerito al pubblico di 399,90 euro, un prezzo non bassissimo ma dovuto al display di generosissime dimensioni.

TCL NXTPAPER 14