TCL 50 5G, con le offerte Amazon è il low-cost perffetto

Fonte foto: TCL

TCL è un brand molto apprezzato, specialmente da quegli utenti che non hanno particolari esigenze ma sono in cerca di smartphone da utilizzare nella vita di tutti i giorni e da acquistare a prezzi contenuti.

Per le prossime ore, su Amazon troviamo in offerta il TCL 50 5G, un device che va a posizionarsi perfettamente all’interno del segmento dei low-cost e che arriva sul mercato con un comparto hardware essenziale, caratterizzato da un processore molto efficiente e uno schermo sviluppato per ridurre l’affaticamento degli occhi. Molto interessanti alcune chicche offerte dall’azienda cinese come la possibilità di accedere al 5G e di utilizzare le eSIM, cose non scontate in questa fascia di prezzo.

Per le prossime ore il prezzo di questo smartphone scende sotto i 120 euro e uno sconto così, non si può assolutamente ignorare.

TCL 50 5G – MediaTek Dimensity 6100 Plus – Versione 4/128 GB

TCL 50 5G: scheda tecnica

TCL 50 5G ha un display IPS LCD che misura 6,6 pollici, ha una risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e refresh rate variabile a 90 Hz. Il display utilizzata la tecnologia NXTVISION eye care, un sistema proprietario che gli consente di regolare luminosità e temperatura del colore in base all’ora di utilizzo e all’ambiente circostante, così da ridurre l’affaticamento degli occhi degli utenti.

Il processore a bordo è un MediaTek Dimensity 6100+ con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 2 TB acquistando una scheda microSD. Inoltre, grazie alla funzione RAM Expansion è possibile ottenere fino a 4 GB di RAM virtuale, attingendo alla memoria dello smartphone.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un sensore ultra-grandangolare da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Molto interessante la compatibilità di questo device con le eSIM, una caratteristica decisamente rara in questa fascia di prezzo, ma comunque molto apprezzata.

La batteria ha una capacità di 5.010 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria TCL UI 6.0 e la promessa di due aggiornamenti di sistema e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

TCL 50 5G: l’offerta su Amazon

Il TCL 50 5G ha un prezzo di listino di 149,90 euro, una cifra già piuttosto contenuta che grazie alle ottime offerte Amazon scende ulteriormente arrivando fino a 119,90 euro (-20%, -30 euro) uno sconto che potrebbe fare la gioia di molti, soprattutto di quelle persone che sono in cerca di uno smartphone economico da utilizzare nella vita di tutti i giorni e non vogliono spendere troppo.

