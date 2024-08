TCL 40 NXTPAPER, un low-cost a un prezzo irripetibile

Fonte foto: TCL

Tra le innovazioni più interessanti nel settore degli smartphone, c’è sicuramente la tecnologia NXTPAPER di TCL, sviluppata appositamente per gli utenti con problemi alla vista. Si tratta di un sistema che trasforma lo schermo del telefono in una specie di e-ink display che riduce l’affaticamento degli occhi e aiuta, appunto, gli utenti a utilizzare il proprio smartphone senza problemi.

Tra i modelli che sfruttano questa soluzione c’è il TCL 40 NTXPAPER, uno smartphone entry-level con una scheda tecnica semplice e concreta, ottima per l’utilizzo quotidiano tra social, navigazione sul web e app di messaggistica.

Grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore questo device può essere acquistato a un prezzo irripetibile che scende sotto i 140 euro.

TCL 40 NXTPAPER: scheda tecnica

TCL 40 NXTPAPER ha un display LCD da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 90 Hz. Presente, come anticipa il nome del device, la tecnologia NXTPAPER, sviluppata dalla stessa TCL che promette una resa visiva dello schermo simile a quella degli e-ink display, regolando in automatico luminosità e temperatura del colore a seconda dell’ora e dell’ambiente di utilizzo.

Lo schermo è anche certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Reflection Free, che elimina eventuali riflessi a garanzia di una visualizzazione nitida, anche all’esterno.

Il processore in dotazioneè un Mediatek Helio G88 coadiuvato per questa offerta specifica da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente puà espandere fino a 1 TB tramite scheda microSD. Con la funzione RAM Expansion, inoltre, è possibile ottenere fino a 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico è composto da sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Il processore scelto da TCL non ha, ovviamente, un modem compatibile con il 5G e gli utenti dovranno accontentarsi di navigare utilizzando il 4G o il WiFi 5. Tra le altre connessioni abbiamo il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione satellitare.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente TCL UI 6.0.

TCL 40 NXTPAPER: l’offerta su Amazon

TCL 40 NXTPAPER ha un prezzo di listino è di 199,99 euro, ma grazie alle offerte Amazon è possibile portarselo a casa a 139,90 euro (-30%, -60 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di questo low-cost.

