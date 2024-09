Ticwatch, lo smartwatch top oggi lo paghi pochissimo: affare del giorno

Fonte foto: Mobvoi

Tutto ciò che cerchi (e di cui potresti avere bisogno) in uno smartwatch senza bisogno di spendere cifre folli. Completo e versatile, il Ticwatch E3 di Mobvoi permette di monitorare stato di salute e allenamenti; di gestire le app di messaggistica istantanea e ricevere indicazioni stradali a un prezzo decisamente interessante.

Lo smartwatch del produttore cinese non ha dunque nulla da invidiare a dispositivi magari più rinomati (e decisamente più costosi) ma incapaci di offrire di meglio sul fronte del comparto hardware e delle funzionalità software. Il Ticwatch E3 si inserisce in un mercato a elevata concorrenza puntando su un rapporto qualità/prezzo imbattibile, o quasi. E grazie all’offerta top di oggi di Amazon diventa ancora più conveniente del solito:uno sconto senza precedenti grazie al quale risparmiare decine e decine di euro.

Prezzo stracciato per il Ticwatch E3: offerta imperdibile

Una delle migliori offerte che potrai trovare oggi su Amazon. E non solo nella categoria degli smartwatch. Come accennato poco sopra, infatti, il Ticwatch E3 è disponibile al prezzo più basso del web, con un ribasso che fa letteralmente crollare il prezzo a un livello mai visto in precedenza.

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, puoi acquistare il Ticwatch E3 con uno sconto del 64% rispetto al prezzo di listino: comprandolo adesso lo paghi poco più di 70 euro. Un risparmio che sfiora i 130 euro: il prezzo consigliato dal produttore cinese è infatti di 199,99 euro. Insomma, un vero e proprio best buy di categoria.

Ticwatch E3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Conveniente sì, ma assolutamente non "economico" (inteso in senso di bassa qualità). Il Ticwatch E3, infatti, ha ben poco da invidiare a dispositivi analoghi dai costi decisamente più elevati. Basta scorrere la scheda tecnica del Ticwatch E3 per rendersi conto di avere di fronte un wearable capace di dare risposta alle necessità più varie.

Dietro il display AMOLED da 1,3 pollici (risoluzione 360×360 pixel) trova spazio il chip Snapdragon Wear 4100, supportato da una memoria da 8 GB e da una memoria di lavoro da 1 GB. Un comparto hardware di assoluto valore, grazie al quale eseguire più app contemporaneamente senza accusare rallentamenti o lag di sorta.

I sensori di salute e di movimento, dall’altro lato, garantiscono un monitoraggio preciso e continuativo sia dei principali valori vitali, sia dei movimenti che compiamo nel corso della giornata. In questo modo potrai monitorare in maniera automatica oltre 100 tipologie di allenamento (dalla corsa al ciclismo, dal nuoto allo yoga e molto altro ancora) e avere indicazioni precisi sulla bontà delle sessioni di allenamento.

La connettività Bluetooth 5.0 permette poi di sincronizzare lo smartwatch al proprio smartphone e sfruttarne le funzionalità per effettuare e rispondere a chiamate, inviare messaggi, ricevere indicazioni stradali, fare pagamenti contactless e molto ancora.

Il tutto con un’autonomia fuori dal comune. L’impiego di componenti a "bassa impronta energetica" e l’ottimizzazione della piattaforma Android Wear consente infatti di sfruttare al meglio la batteria da 380 mAh. Potrai utilizzare lo smartwatch per giorni senza che sia necessario ricaricarlo.