TicWatch, lo smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato: sconto esagerato

Gli smartwatch rugged sono sicuramente una delle novità più interessanti degli ultimi mesi. Dopo Garmin, anche tutti gli altri produttori hanno lanciato in questi mesi degli orologi super resistenti e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata. Alla lista si aggiunge anche TicWatch con il nuovo TicWatch Atlas, un modello completamente riprogettato rispetto a quelli del passato e dotato di caratteristiche e funzionalità veramente uniche. Resiste agli urti e alla cadute, più di 110 modalità di allenamento e un monitoraggio continuo e intelligente della salute. In ogni momento della giornata puoi avere una panoramica dei tuoi parametri vitali e grazie al GPS ad alta precisione difficilmente perderai la bussola durante le tue escursioni.

Oggi, però, non parliamo dello smartwatch di TicWatch per le sue caratteristiche, bensì per l’ottima offerta disponibile su Amazon. A pochi mesi dall’uscita è già disponibile con un ottimo sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 150 euro. Uno sconto imperdibile per un orologio top di gamma e sul mercato da pochi mesi. Non farti scappare questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro.

TicWatch Atlas

TicWatch Atlas: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte delle giornata. Da oggi trovi il TicWatch Atlas in promo con uno sconto eccezionale del 41% che fa crollare letteralmente il prezzo. Su Amazon è disponibile a 212,86 euro, minimo storico e miglior prezzo web. Il risparmio netto è di 140 euro e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione le classiche due settimane di tempo.

Ticwatch Atlas

TicWatch Atlas: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Ticwatch Atlas è ideale per chi cerca un accessorio indossabile resistente agli urti e alle cadute, grazie al fatto che è realizzato in acciaio sabbiato, e ha superato i test militari USA. Pratico da utilizzare, monta uno schermo OLED da 1,43" protetto dal vetro in zaffiro. Molto utile la regolazione automatica della luminosità, così come le opzioni per regolare la retroilluminazione. Il display è personalizzabile grazie ai tanti layout disponibili. Fornisce assistenza in caso di cadute, attivando in automatico un utile SOS grazie a sensori di movimento avanzati e algoritmi AI di ultima generazione. Chiama i servizi di emergenza locali o un contatto di emergenza scelto da te. La tua posizione sarà condivisa per far sì che soccorsi ti trovino rapidamente.

Lo smartwatch Ticwatch Atlas torna utile in quelle zone remote dove la ricarica è anche essa una vera impresa, grazie al fatto che la batteria può durare oltre 90 ore in modalità smart e fino a 45 giorni in modalità essential. Inoltre, la ricarica rapida fa sì che con soli 30 minuti di ricarica potrai utilizzarlo per 2 giorni. Ma questo orologio smart è eccellente anche per quanto riguarda lato hardware: monta infatti il processore Snapdragon W5+ Gen 1, per prestazioni, reattività ed efficienza energetica più rapide e fluide. Tante le funzioni extra, come la possibilità di pagare senza contanti in maniera rapida e sicura tramiteGoogle Wallet. Utile anche per l’allenamento, con un rilevamento delle performance molto preciso grazie alla SoC da 4 nm e al coprocessore da 22 nm.

Ticwatch Atlas