Doppio sconto esagerato per lo smartwatch Ticwatch: affare del giorno

Un piccolo portento della tecnologia. Un personal trainer da polso che, all’occorrenza, può vestire anche i panni dello smartphone sostituendolo nella stragrande maggioranza degli utilizzi quotidiani. Uno smartwatch top di gamma che, grazie alle offerte per il Black Friday di Amazon, può essere tuo a una cifra davvero interessante.

Insomma, il Ticwatch Pro 5 è senza dubbio tra le promozioni più interessanti che puoi trovare oggi sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Caratterizzato da una scheda tecnica di altissimo livello, lo sportwatch del marchio cinese eccelle tanto nell’utilizzo quotidiano quanto nel monitoraggio dell’attività fisica e dei parametri di salute più importanti. E, come accennato, con l’offerta senza precedenti che trovi oggi su Amazon, lo puoi comprare a un prezzo speciale: non è mai stato così conveniente.

Smartwatch Ticwatch a prezzo mai visto: offerta e sconto finale

Un prezzo assolutamente d’occasione, quello garantito oggi da Amazon sullo sportwatch del marchio cinese. Il Ticwatch 5 Pro è infatti disponibile con un doppio sconto esagerato: a quello fisso del 33% si somma un coupon del valore di 43 euro con il prezzo che crolla al punto più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Acquistandolo oggi lo paghi 177,29 euro contro i 329,99 euro del prezzo consigliato dal produttore. Il risparmio è decisamente interessante: oltre 15 euro in meno, con un risparmio del 46%. Insomma, lo paghi praticamente la metà.

Ticwatch Pro 5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Molto più di un semplice smartwatch. Come tutti gli altri prodotti della categoria, il Ticwatch Pro 5 mette a disposizione funzionalità come il controllo della riproduzione musicale, la possibilità di rispondere a chiamate e chiedere indicazioni stradali, ma rispetto alla concorrenza si spinge oltre sul fronte delle funzionalità per il tracciamento della salute e dei movimenti quotidiani.

I sensori presenti all’interno della cassa in acciaio inossidabile permettono di monitorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutti i parametri vitali più importanti, mentre il giroscopio, il GPS e l’accelerometro si occupano di registrare tutti i movimenti e gli spostamenti che facciamo nel corso della giornata. Il Ticwatch Pro 5 può così misurare ogni volta che ne abbiamo bisogno i nostri parametri vitali e monitorare le attività sportive in maniera del tutto automatizzata.

Il sistema a doppio schermo è poi uno degli altri fiori all’occhiello di questo smartwatch. Oltre al pannello OLED da 1,43 pollici, infatti, il Ticwatch Pro 5 monta un display Ultra-Low Power utilizzato in modalità "Always On" per mostrare solo le informazioni più importanti e rilevanti. Ciò permette di ridurre al minimo i consumi, permettendo di avere sempre a "portata di occhio" tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Grazie alla gestione ottimizzata del comparto hardware e delle funzionalità smart, poi, lo sportwatch del produttore garantisce una autonomia di gran lunga superiore a quella degli altri indossabili oggi in commercio. Con una singola carica, infatti, la batteria del Ticwatch Pro 5 dura ben 80 ore: oltre 3 giorni di utilizzo continuativo senza bisogno di collegarlo al caricatore in dotazione. E con la ricarica rapida passi dallo 0% al 65% in appena 30 minuti.

