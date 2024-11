Ticwatch, lo smartwatch Pro a prezzo imbattibile: va comprato ora

Fonte foto: Mobvoi Ticwatch

Un compagno di allenamenti fedele, sempre pronto a fornire dati, statistiche e suggerimenti grazie ai quali migliorari performance e stato di forma fisica. No, non ci riferiamo al vostro personal trainer di fiducia ma al Ticwatch Pro 5, tra i migliori smartwatch in commercio e vero e proprio "allenatore da polso".

Merito di una suite di sensori che gli consentono di registrare ogni vostro movimento (e diversi parametri di salute) e di fornirvi dati in tempo reale sulle vostre sessioni di allenamento. Un vero e proprio gioiellino della tecnologia oggi disponibile a un prezzo mai visto prima. Lo sconto garantito da Amazon fa infatti scendere il prezzo al minimo storico: non è mai stato così conveniente.

Sconto imperdibile per lo smartwatch PRO: offerta e prezzo finale

Una promozione che non si vede molto spesso, quella disponibile oggi sul TicWatch Pro 5. Lo smartwatch del marchio cinese è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie al coupon da 114 euro (da attivare prima di aggiungere il prodotto al carrello) che vale un ribasso del 34% sul prezzo di listino.

Comprandolo adesso lo paghi 215,99 euro anziché 329,99 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Ticwatch Pro 5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch completo e versatile, quello disponibile oggi su Amazon a un prezzo mai visto prima. Il TicWatch 5 Pro coniuga una scheda tecnica da primo della classe (con soluzioni tecniche innovative) a un design minimal e ricercato allo stesso tempo.

Il sistema a doppio display è una di quelle soluzioni che consentono allo smartwatch cinese di consente di distinguersi dalla concorrenza. Al di sopra del display AMOLED da 1,43 pollici è posizionato un secondo pannello trasparente a bassissimo consumo, utile per visualizzare l’orario, le notifiche e altro. Sarà così possibile avere sempre a "portata d’occhio" tutte le informazioni più rilevanti e ridurre notevolmente il consumo di batteria.

Grazie ai vari sensori presenti nella cassa, il TicWatch Pro 5 è in grado di monitorare autonomamente oltre 100 attività sportive. Non solo: lo smartwatch del produttore cinese può monitorare 5 parametri vitali grazie ai quali conoscere il proprio stato di salute e, allo stesso tempo, valutare correttamente lo sforzo compiuto nel corso delle sessioni di allenamento. Potrai così scoprire se il tuo fisico ha recuperato dagli ultimi sforzi o se, invece, hai ancora bisogno di un po’ di riposo.

All’interno della cassa trova spazio il chip Snapdragon W5, SoC di ultimissima generazione capace di massimizzare le prestazioni e, al tempo stesso, minimizzare il consumo energetico. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 628 mAh che, complice anche il sistema a doppio schermo, vanta un’autonomia di ben 80 ore. E nel caso in cui fosse agli sgoccioli, con il sistema di ricarica veloce sarà possibile ottenere ore di utilizzo supplementare collegandolo per pochi minuti alla presa di corrente.

