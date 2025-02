Ticwatch, lo smartwatch top oggi costa pochissimo: offerta irrinunciabile

Fonte foto: Mobvoi Ticwatch

Di offerte così non ne capitano tutti i giorni. Neanche su Amazon. Per questo, la promozione di oggi sul Ticwatch PRO 5 è di quelle di cui approfittare al volo, prima che le scorte terminino.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Tra i migliori smartwatch sul mercato con sistema Wear OS di Google, il Ticwatch PRO 5 ti permette di monitorare stato di salute e attività fisica e rimpiazzare lo smartphone per la stragrande maggioranza delle operazioni giornaliere. Insomma, un wearable completo e versatile pronto a seguirti in tutte le tue avventure quotidiane.

Grazie al doppio sconto che trovi oggi su Amazon, poi, lo smartwatch del produttore cinese costa davvero poco. Una promozione che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico e grazie al quale puoi risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo consigliato.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto e applicare il coupon sconto di 25 euro.

Ticwatch PRO 5 nero

Ticwatch PRO 5 sabbia

Doppio sconto esagerato per lo smartwatch top: offerta e prezzo finale

Una doppia promozione che fa scendere il prezzo al minimo e risparmiare centinaia di euro, quella disponibile oggi sullo smartwatch del produttore cinese. Il Ticwatch PRO 5 è disponibile con uno sconto del 49% al quale si somma un coupon del valore di 25 euro. Grazie all’offerta garantita da Amazon, lo smartwatch top di gamma ti costa solamente 145 euro, con un risparmio che sfiora i 190 euro.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto e applicare il coupon sconto di 25 euro.

Ticwatch PRO 5 nero

[amazon box="B0CB12CPCY" tracking-id="lpdw_tech-21" title="Ticwatch PRO 5 sabbia" no-descripti

Ticwatch PRO 5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nessuna rinuncia. Nonostante il prezzo decisamente accessibile (e ancora più basso grazie alla promozione Amazon), il Ticwatch PRO 5 ti offre tutto ciò che cerchi in uno smartwatch top di gamma. A partire, ovviamente, dalle funzionalità per il monitoraggio dello stato di salute e per il tracking dell’attività fisica.

Grazie ai sensori presenti sotto l’ampio display da 1,43 pollici potrai avere sempre sotto controllo battito cardiaco, livello di ossigenazione del sangue, frequenza respiratoria, livello di stress e salute cardiaca. Parametri grazie ai quali non solo potrai scoprire se sei in perfetta salute o se è consigliabile rivolgersi al medico curante, ma potrai valutare con maggior esattezza anche le tue sessioni di allenamento.

Il Ticwatch è infatti in grado di riconoscere autonomamente e monitorare oltre 90 attività fisiche differenti. Combinando i dati registrati dai sensori di movimento con quelli cardiaci potrai valutare con maggior precisione lo sforzo compiuto e scoprire se gli allenamenti stanno dando i risultati attesi.

Il sistema a doppio display (un display a basso consumo always on e il display a colori che si accende solo quando ce n’è bisogno) ti permette di ottimizzare i consumi della batteria (capacità 630 mAh): con una sola carica potrai utilizzare lo smartwatch fino a 80 ore. E grazie alla ricarica rapida, arrivi all’80% di carica con appena 30 minuti.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto e applicare il coupon sconto di 25 euro.

Ticwatch PRO 5 nero

[amazon box="B0CB12CPCY" tracking-id="lpdw_tech-21" title="Ticwatch PRO 5 sabbia" no-descripti