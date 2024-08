TicWatch E3, il prezzo sprofonda: oggi lo paghi meno della metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Se sei alla ricerca di uno smartwatch completo, pensato per la vita di tutti i giorni e per chi pratica molta attività fisica, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi, infatti, su Amazon è disponibile l’ottimo TicWatch E3 con una promo mai vista prima che fa sprofondare il prezzo. Non stiamo esagerando: l’orologio è protagonista di una delle migliori offerte della giornata. Per capire la bontà di questa offerta è necessario snocciolare dei numero: oltre allo sconto fisso del 50% presente in pagina, è disponibile un coupon che ti fa risparmiare altri 15 euro. Quindi lo paghi meno di metà prezzo e approfitti del minimo storico.

Il TicWatch E3 combina una scheda tecnica con componenti avanzate a funzionalità molto utili nella vita di tutti i giorni. Puoi sempre tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e allo stesso tempo monitorare i miglioramenti fisici grazie alle oltre 20 modalità di allenamento professionali che hai a disposizione. Anche la batteria assicura una buona autonomia e a bordo è presente il sistema operativo Wear OS di Google, una garanzia quando si parla di smartwatch. Insomma, un orologio completo sotto tutti i punti di vista e che oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

TicWatch E3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da paura per il TicWatch E3. L’orologio smart lowcost è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Vediamo la promo nel dettaglio. Oltre allo sconto fisso del 50% presente in pagina, puoi applicare un coupon che ti fa risparmiare altri 15 euro e in questo modo lo paghi solamente 84,99 euro. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzo di tutto il web per un dispositivo di questo genere. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Ti consigliamo di approfittarne subito, solitamente il numero di coupon è limitato e vista l’eccezionalità della promo c’è il rischio che terminino subito.

TicWatch E3: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Potente, con tanti sensori per monitorare ogni aspetto della tua giornata e tante funzioni per la salute e l’attività fisica. Il TicWatch E3 ha tutto quello che si richiede a un orologio di questo tipo, anche un prezzo difficilmente battibile dalla concorrenza.

Partiamo con alcune caratteristiche tecniche. L’orologio è dotato del potente processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ Dual System e di uno schermo circolare che si vede bene anche sotto la luce del sole. Puoi personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces disponibili gratuitamente.

Passiamo alle funzionalità. TicWatch ha equipaggiato questo orologio con le stesse funzioni dei suoi modelli top di gamma. Troviamo un monitoraggio attivo e continuo dei principali parametri vitali, come ad esempio la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui nota qualche dato anomalo ti avvisa immediatamente tramite una notifica. Presente anche la tecnologia TicSleep 2.0 che tiene traccia del tuo riposo notturno e ogni giorno ti mostra un report con il sonno leggero, profondo e la fase REM.

Il TicWatch E3 è anche il tuo compagno ideale per gli allenamenti quotidiani. A bordo trovi più di 100 modalità di allenamento, venti delle quali di livello professionale. Puoi spaziare dalla corsa, al ciclismo, fino ad attività un po’ più particolari come il sollevamento pesi, lo skateboard e l’arrampicata. Per ognuna di queste attività raccogli dati avanzati che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone. Non manca un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per assicurarti una posizione rapida e precisa.

Chiudiamo con alcune caratteristiche utili nella vita di tutti i giorni. La batteria assicura un’autonomia di diversi giorni e impostando la modalità di utilizzo "Essenziale" la prolunghi nei momenti critici. Infine, hai a disposizione anche l’app Google Pay per i pagamenti contactless al ristorante o al supermercato.

