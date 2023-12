TicWatch Pro 5, lo sconto è incredibile: prezzo in picchiata

Fonte foto: TicWatch

Un’offerta lampo di quelle che sono impossibili da rifiutare. E che cade proprio a pochissimi giorni dal Natale. Da oggi trovi in promo e con un doppio sconto speciale il TicWatch Pro 5, uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato e in grado di assicurare prestazioni e funzionalità disponibili solamente su wearable che costano molto di più. In questi anni l’azienda cinese ci ha abituato molto bene, lanciando sul mercato tantissimi dispositivi differenti e tutti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Rapporto che oggi diventa straordinario per questo TicWatch Pro 5.

Lo smartwatch, infatti, è disponibile con un ottimo doppio sconto. Oltre a quello fisso del 5%, puoi applicare un coupon sconto di ben 142 euro. Un’offerta così non la si vede tutti i giorni. Il prezzo crolla alla metà e fai un affare incredibile. Devi, però, essere molto veloce: i coupon sono limitati e vista la straordinarietà della promo finiranno sicuramente in pochissime ore. Acquistalo ora e non resterai deluso, ha tutto quello che ti serve nella vita di tutti i giorni: tecnologie avanzate per il monitoraggio della salute, monitoraggio dell’attività fisica e una batteria che può durare fino a 45 giorni.

TicWatch Pro 5: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un dispositivo come il TicWatch Pro 5 è quasi inutile parlare delle caratteristiche tecniche e della grandezza dello schermo. Bisogna concentrarsi direttamente sulle funzionalità e su quello che offre nella vita di tutti i giorni.

Il TicWatch Pro 5 è ricco di sensori di ultima generazione che ti aiutano a tenere sotto controllo diversi parametri vitali. Bastano novanta secondi per avere una panoramica generale sul tuo stato di salute. L’orologio, infatti, è in grado di calcolare cinque diversi parametri: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, livello di stress e salute cardiaca. In caso di dati anomali puoi condividere immediatamente i risultati con il tuo medico di base. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno che ti fornisce un’analisi di come riposi durante la notte e di cosa fare per migliorare il recupero notturno.

Non finiscono qui le caratteristiche uniche di questo smartwatch. Per gli appassionati di sport ci sono tantissime modalità di allenamento differenti, alcune delle quali anche di livello professionale. Inoltre, è realizzato con materiali super resistenti ed è stato testato per superare gli standard di resistenza militari statunitensi. Lo puoi portare con te sott’acqua o durante le escursioni in montagna senza avere il timore di poterlo perdere. Sotto lo schermo è presente anche un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per offrire un posizionamento super preciso in qualsiasi situazione. Presente anche la bussola e il barometro.

Il TicWatch Pro 5 è unico anche per un altro motivo. Oltre a montare un processore Snapdragon di ultima generazione che assicura prestazioni incredibili, è dotato di una particolare tecnologia con doppio schermo. A un display a basso consumo energetico è accoppiato uno schermo OLED da ad altissima efficienza. Questa doppia soluzione permette alla batteria di durare fino a un massimo di 45 giorni. Chiudiamo con il sistema operativo. A bordo è presente WearOS di Google che permette di accedere a tutta la suite di app di Mountain View, compreso il wallet per effettuare pagamenti in modalità contactless.

