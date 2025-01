TicWatch Pro 5, solo oggi lo paghi meno della metà su Amazon: offerta shock

Ci sono alcune offerte che bisogna cogliere al volo prima che terminino. E quella di cui ti parliamo oggi è esattamente una di quelle. Il protagonista di questa promo è lo smartwatch TicWatch Pro 5 disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Grazie alla doppia offerta lampo lo paghi molto meno della metà e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Nella pagina prodotto, infatti, oltre allo sconto del 49% puoi aggiungere anche un coupon che fa scendere il prezzo di altri 25 euro.

Un’occasione irripetibile per uno dei migliori orologi con sistema operativo WearOS di Google disponibili sul mercato. Smartwatch che ti accompagna per tutto il giorno diventando un compagno insostituibile: monitoraggio in tempo reale dei principali parametri vitali, schermo grande e con una tecnologia innovativa che permette alla batteria di durare per tantissimi giorni, e più di 100 modalità di allenamento che si adattano alle tue necessità. Un orologio completo e anche super resistente: trovare di meglio a questo prezzo è (quasi) impossibile. Non farti scappare questa occasione: essendo un’offerta con coupon potrebbe terminare da un momento all’altro.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner non è corretto. Bisogna aggiungere anche il coupon di 25 euro.

TicWatch Pro 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta lampo disponibile oggi fa diventare il TicWatch Pro 5 lo smartwatch più interessante da acquistare su Amazon. Infatti, oltre allo sconto fisso del 49% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 25 euro. Il risultato finale è che lo paghi 144,41 euro, con un risparmio netto che sfiora i 200 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Ti consigliamo di approfittarne subito: il numero di coupon è limitato e potrebbero terminare molto presto.

Sempre in offerta su Amazon troviamo in offerta speciale anche il TicWatch Pro 5 Enduro, versione indistruttibile dello stesso orologio smart. In questo caso, allo sconto fisso del 33% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 32 euro. Lo paghi 179,76 euro, con uno sconto totale che si avvicina al 50%. Anche in questo caso devi essere veloce nell’approfittare della promo: il numero di coupon è limitato.

TicWatch Pro 5: le caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Ticwatch Pro 5 è il primo a prevedere la piattaforma Snapdragon W5+ Gen 1, la quale garantisce prestazioni e connettività più veloci e fluide grazie al fatto che lavora di concerto con una memoria RAM da 2 GB e con una ROM da 32 GB. Non manca poi la possibilità di effettuare pagamenti veloci e sicuri senza contanti tramite NFC con Google Wallet.

La batteria da 628 mAh fa sì che la durata possa arrivare fino a 80 ore, fermo restando che molto dipende anche dal nostro utilizzo giornaliero e dalla stabilità della connessione. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, passa velocemente dallo 0 al 65% in soli 30 minuti. Parliamo di uno smartwatch user-friendly, grazie alla tecnologia del display a doppio strato e alla risposta immediata della corona rotante.

Tantissime le funzionalità per tutti i generi di sport: da quelli soft a quelli strong su vette o zone remote del mondo. Perdersi sarà impossibile, grazie a un sistema di geolocalizzazione che poggia su diverse tecnologie GNSS, che si aggiungono al tradizionale GPS. Non manca poi una bussola a barometro. Livello di resistenza all’acqua fino a 50 metri. Il display ampio 1,43" è protetto da un vetro con tecnologia Gorilla Corning. La resistenza e la durabilità dell’orologio è garantita dallo standard militare (MIL-STD 810). Monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca, dei tempi e delle distanze percorse. Tanti template disponibili, il design minimal lo rende utilizzabile in tutti i momenti della giornata.

