Amazon, il prezzo di questo smartwatch è crollato: minimo storico

Se siete alla ricerca di uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo, Amazon ha quello che fa per voi. Il suo nome è TicWatch Pro 5 e da oggi lo trovi in promo sul sito di e-commerce con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un’offerta veramente ottima e che permette di pagare questo orologio top praticamente la metà con un risparmio netto che sfiora i 150 euro. Se volete farvi un regalo per Natale, è questo l’orologio da acquistare.

Il TicWatch Pro 5 è il classico orologio da utilizzare nella vita di tutti i giorni e che è in grado di fare praticamente di tutto. Vuoi tenere sotto controllo la salute? Lo smartwatch permette di monitorare in tempo reale i principali parametri vitali e ti avvisa quando rileva qualcosa di anomalo. Sei un appassionato dell’attività fisica? Grazie alle più di 100 modalità sportive hai sempre tutto sotto controllo e puoi anche analizzare i dati raccolti per capire come migliorare le tue prestazioni. E non è tutto: si basa sulla piattaforma Snapdragon W5+ Gen 1 pensata appositamente per assicurare prestazioni mai viste prima. Insomma, un orologio completo a un prezzo mai visto prima.

N.B. Il prezzo del banner è errato. Per vedere quello corretto è necessario cliccare sul banner, accedere alla pagina prodotto su Amazon e applicare il coupon sconto.

TicWatch Pro 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è talmente ghiotta che non bisogna lasciarsela sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il TicWatch Pro 5 con un’offerta veramente speciale: oltre allo sconto del 33% presente in pagina puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 42 euro. Sommando i due sconti, il prezzo finale è di 180,29 euro, con un risparmio totale del 45% (-150 euro su quello di listino). Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

La promo è da cogliere al volo. I coupon sono in numero limitato e potrebbero terminare da un momento all’altro. Lo smartwatch è già disponibile per essere inviato e grazie alla consegna rapida di Amazon lo ricevi a casa nel giro di pochi giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025.

TicWatch Pro 5: caratteristiche e funzionalità

Un orologio innovativo in grado di stupirvi fin dal primo minuto. Il TicWatch Pro 5 è uno dei pochi orologi a essere dotato di un doppio schermo. Infatti, sotto lo schermo OLED principale, è presente un secondo display a bassissima potenza e praticamente in bianco e nero da utilizzare per controllare semplicemente orario e qualche parametro vitale. In questo modo il consumo di energia è ottimizzato e puoi coprire più giorni senza troppi problemi. Inoltre, l’orologio è progettato per resistere agli sbalzi di temperatura, ai graffi, alle cadute ed è anche impermeabile (lo puoi utilizzare per le tue avventure all’aperto senza nessun timore).

A questo associa degli strumenti per la salute sviluppati per tenere sotto controllo i principali parametri vitali. Con un semplice tap sullo schermo puoi ottenere in soli 90 secondi la misurazione di cinque parametri importanti, come la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, la frequenza respiratoria, il livello di stress e la salute cardiaca. Un’istantanea del proprio benessere che ti aiuta a capire se devi rallentare un po’ il ritmo della tua vita. Non manca il monitoraggio del sonno con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato durante la notte.

Per gli appassionati di sport e fitness ci sono più di 100 modalità di allenamento, molte delle quali di livello professionali. Puoi analizzare i dati raccolti e confrontarli con quelli del passato per capire dove e come migliorare. Inoltre, a bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google che permette di installare anche app professionali come Strava. Praticamente è come avere un coach sempre sul proprio polso.

Puoi installare tante app utili per la vita di tutti i giorni e hai a disposizione la suite di Google, comprese le mappe (è dotato di un sensore GPS ad alta precisione) e i pagamento contactless.

