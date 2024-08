TicWatch Pro 5 Enduro, con lo sconto Amazon il prezzo crolla

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smartwatch super resistente di TicWatch è in offerta con uno sconto lampo del 35% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito.

Gli smartwatch super resistenti sono la nuova frontiera nel mondo della tecnologia. Sono sempre di più le aziende che lanciano i loro dispositivi indistruttibile e non poteva di certo mancare TicWatch, azienda che in questi anni è riuscita a crearsi la propria nicchia di mercato grazie a dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Da pochissimi mesi è arrivato anche il nuovo TicWatch Pro 5 Enduro, orologio che ha superato i testi militari USA per la resistenza e pensato per gli amanti delle avventure all’aperto.

Oggi, però, non siamo qui per parlarvi solo delle sue caratteristiche tecniche, ma soprattutto per l’ottima offerta disponibile su Amazon. Lo smartphone è protagonista di una delle migliori promo che trovi sul sito di e-commerce: grazie al coupon sconto di ben 126 euro disponibile sulla pagina prodotto approfitti del minimo storico e risparmi il 35%. Si tratta della migliore occasione di tutto il web e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un prezzo veramente eccezionale per un orologio che non ha nulla da invidiare a wearable molto più blasonati e costosi.

TicWatch Pro 5 Enduro

Ticwatch Pro 5 Enduro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo scontatissimo per il TicWatch Pro 5 Enduro. Lo smartwatch ultra-resistente è disponibile in offerta a un prezzo di 233,99 euro. Il merito è del coupon sconto di 126 euro presente nella pagina prodotto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo sconto totale è del 35% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 46,79 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Come tutte le offerte con coupon, la durata è molto limitata e potrebbe durare pochissimo tempo. In questo caso la fine della promo è per il 12 agosto (oggi, ndr) e quindi ti consigliamo di acquistarlo immediatamente. La disponibilità è immediata e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine).

TicWatch Pro 5 Enduro: le caratteristiche tecniche

Utilizzo comodo e visione senza problemi grazie allo schermo OLED da 1,43 pollici. La luminosità si regola in automatico. Inoltre, il doppio display è dotato di retroilluminazione colorata, così da garantire anche un uso al buio. Come detto, la certificazione militare USA garantisce un utilizzo in tutte le condizioni: al freddo, caldo estremo e resiste anche alle cadute e ai graffi.

Non ti abbandonerà mai, grazie alla batteria con autonomia fino a 90 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential. Inoltre, la ricarica rapida consente di usarlo per ben 2 giorni con soli 30 minuti di ricarica. Il processore Snapdragon di ultima generazione non solo assicura ottime prestazioni, ma permette anche un consumo ottimizzato dell’autonomia. Per tutti i tipi di sport: resistenza all’acqua 5ATM e 110+ modalità sportive professionali aggiornate. Contribuisce a monitorare la tua salute, grazie alla misurazione del battito cardiaco e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, al monitoraggio del livello di stress e al monitoraggio della frequenza cardiaca H24. Fedele alleato anche di notte, monitorando i vari livelli della qualità del sonno; non manca perfino il "rilevamento del russamento".

