TikTok testa i video da 5 minuti e le Storie

Una delle ragioni del successo travolgente di TikTok è dato sicuramente dal suo format caratteristico e incisivo, che ha saputo conquistare milioni di utenti in tutto il mondo. Solo video, peraltro brevi, e niente foto, diversamente da Instagram, Facebook e Snapchat, i social con cui la piattaforma cinese ha dovuto misurarsi fin dall’esordio.

Eppure TikTok pare stia seguendo una vecchia massima, quella di non cullarsi sugli allori una volta arrivato il successo. E se ieri abbiamo raccontato come il social orientale stia progettando gli effetti del futuro attraverso la realtà aumentata, oggi apprendiamo che TikTok non solo ha in test i video da cinque minuti, che sarebbero una vera e propria rivoluzione rispetto al format attuale, ma anche le Storie, che evidentemente prenderebbe “in prestito" dalla concorrenza: da Snapchat che le ha introdotte prima degli altri, da Instagram che ha seguito il primo a stretto giro, e da Facebook che tra i più famosi è stato l’ultimo social ad averle introdotte. Ecco, TikTok si prepara a replicare il successo ottenuto e consolidato dalla concorrenza più agguerrita.

Video da 5 minuti già su alcuni account TikTok

Non si tratta di un’indiscrezione quella della possibile estensione a cinque minuti della durata massima dei video che si possono caricare su TikTok. La possibilità emerge dai test che l’app ha avviato su un numero ristretto di utenti, ai quali è già stato esteso a 5 minuti il limite massimo per i video.

Se il test su pochi utenti dovesse dare i risultati sperati, allora i vertici di TikTok sarebbero chiamati a valutare seriamente l’idea di estendere il nuovo limite a tutti. Il limite attuale è di tre minuti, già tantissimi rispetto al minuto appena che il social concedeva agli esordi. Eppure a dicembre dello scorso anno la società ha promosso l’estensione al triplo del limite massimo, mentre se i test dei cinque minuti rispettasse le aspettative e fosse mantenuto in pianta stabile si tratterebbe di poco meno del doppio rispetto alla nuova soglia fissata nemmeno un anno fa.

Chi fa parte del test attuale riceve una notifica da parte del social che informa della possibilità di caricare e condividere video lunghi fino a cinque minuti. Suona più o meno così: “Condividi video più lunghi: carica video fino a 5 minuti dal tuo dispositivo. Assicurati di utilizzare l’ultima versione di TikTok prima di provare la novità sulla tua app o su tiktok.com".

Test anche su video di 10 minuti e Storie

Qualcuno riferisce di essere riuscito a caricare contenuti ben più lunghi dei cinque minuti di cui parla la notifica: addirittura si riuscirebbe a condividere video lunghi fino a dieci minuti, il che significa che il social sarebbe ancora indeciso su dove porre il nuovo “muro" alla durata. Ma è probabile a questo punto che nelle prossime settimane o nei prossimi mesi un’estensione alla durata dei video arriverà, sia a 5 o a 10 minuti.

Sul meccanismo delle Storie su TikTok invece c’è poco da spiegare: è noto a chiunque frequenti i social più famosi, con dei contenuti che rimangono visibili per 24 ore prima di sparire. TikTok ha confermato che anche questa funzionalità è in test, ma ancora non esiste una data prevista per il rilascio.