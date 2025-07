TikTok sta testando le “bulletin boards”, bacheche pubbliche simili ai canali broadcast di Instagram, per permettere a creator e brand di inviare messaggi ai follower

Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Nel panorama in continua evoluzione dei social network, ogni piattaforma cerca di adattarsi ai cambiamenti del mercato e ai desideri degli utenti. In questo processo, è ormai pratica comune che i social si “ispirino” a vicenda: TikTok ha introdotto le Storie e il supporto per le foto per competere con Instagram, mentre quest’ultima ha lanciato i Reels ricalcando esplicitamente il formato dei video brevi tipici proprio di TikTok. Ora un nuovo cambiamento si profila all’orizzonte, e potrebbe rendere TikTok ancora più simile a Instagram: l’introduzione dei canali broadcast.

Canali broadcast su TikTok: come funzionano

Instagram ha introdotto i canali broadcast nel 2023 come uno strumento per permettere ai creator di comunicare in modo diretto con i loro follower.

Si tratta di spazi in cui solo il creatore può pubblicare messaggi, mentre i follower possono interagire limitandosi a inviare reazioni con emoji. I messaggi possono essere di testo, immagini o video, e servono principalmente per aggiornamenti, contenuti dietro le quinte o annunci importanti.

Se un utente è interessato a ricevere gli aggiornamenti da un particolare canale broadcast, deve semplicemente cliccare sul link del canale (che può essere condiviso nelle storie o essere inserito nella bio). Se si desidera lasciare quello spazio e non ricevere più le notifiche, invece, basta cliccare su “Lascia il canale”.

Ora anche TikTok sta sperimentando una funzione simile, chiamata bulletin boards (in italiano, “bacheche”). Il principio è lo stesso: si tratta di uno spazio digitale all’interno dell’app che consente una comunicazione unidirezionale da parte del creator o del brand, con possibilità per i follower di reagire ma non di rispondere né di partecipare attivamente alla conversazione.

Questa funzionalità permette un nuovo tipo di interazione, più diretta ma anche più controllata, e offre ai creator uno strumento in più per promuovere contenuti o condividere aggiornamenti con la propria community.

Bulletin Boards, le bacheche di TikTok per i messaggi pubblici

Le bulletin boards di TikTok sono ancora in fase di test, e non è detto che verranno rilasciate a tutti gli utenti in tempi brevi.

Al momento, secondo la stampa di settore, solo alcuni account TikTok selezionati stanno sperimentando la nuova funzione. Tra i primi tester ci sono nomi noti come la rivista People, il club calcistico Paris Saint-Germain F.C. e il gruppo musicale dei Jonas Brothers. Questo suggerisce che TikTok stia puntando inizialmente su profili ad alta visibilità per testare il potenziale della funzione.

Non si conoscono ancora i tempi esatti di un eventuale rilascio globale, né se la piattaforma intenda aggiungere altre funzionalità come ad esempio i sondaggi (che sono già presenti nei canali broadcast di Instagram).

Tuttavia, la possibile introduzione delle bacheche rappresenta evidentemente un’ulteriore mossa nella sfida tra social per trattenere utenti e creator, offrendo strumenti sempre più personalizzati per la comunicazione e la promozione dei contenuti.