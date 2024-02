Tre novità in streaming per gli appassionati di moda

Fonte foto: Apple TV+

L’alta moda è molto di più di un vestito stravagante visto in passerella: è un linguaggio e una forma d’arte, uno specchio dei tempi in cui viviamo e delle convenzioni sociali, una contaminazione del passato e una spinta verso il futuro. Gli appassionati saranno felici sapere che nel corso del 2024 arriverà in streaming su Disney+ la nuova serie originale francese Kaiser Karl (titolo provvisorio), che racconta l’ascesa di Karl Lagerfeld nel mondo dell’alta moda parigina degli anni Settanta. Lagerfeld nel 1972 è uno stilista trentottenne poco conosciuto: quando si innamora di Jacques de Bascher e si trova a competere con Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, inizia la sua storia fatta di ambizione, romanticismo e desiderio di affermazione. Altre serie tv sulla moda sono invece già disponibili in streaming: ecco tre titoli usciti a gennaio e febbraio 2024.

The New Look

Un dramma storico emozionante che getta una luce sulle origini delle più celebri case di moda contemporanee. Così si presenta The New Look (nella foto). La serie ha debuttato in streaming su Apple Tv+ il 14 febbraio, con nuovi episodi ogni settimana fino al 3 aprile.

Il dramma storico in dieci puntate racconta come Christian Dior e altre icone della moda a lui contemporanee (come Coco Chanel, Pierre Balmain e Cristóbal Balenciaga) hanno affrontato gli anni della Seconda Guerra Mondiale nella Parigi occupata dai nazisti e anche come sono riusciti a muovere i primi passi nel mondo della moda.

Il cast della serie è notevole e include Maisie Williams nei panni di Catherine Dior, John Malkovich in quelli di Lucien Lelong ed Emily Mortimer in quelli di Elsa Lombardi. Claes Bang è Spatz è Glenn Close è Carmel Snow. Infine, Ben Mendelsohn interpreta Christian Dior, mentre Juliette Binoche è Coco Chanel.

Moda. Una rivoluzione italiana

A partire da domani, 24 febbraio 2024, va in onda su Sky e in streaming solo su NOW la docuserie Sky Original Moda. Una rivoluzione italiana. Diretta da Laura Chiossone e con la consulenza scientifica di Sofia Gnoli, la docuserie non vuole essere semplicemente una cronistoria del Made in Italy, ma piuttosto un racconto appassionante del rapporto tra moda e società.

C’è un legame stretto tra il vestire e i nostri ruoli sociale e di genere, legame che tra l’altro si è evoluto in modo significativo dal 1900 a oggi. Lo dimostra il guardaroba genderless che da qualche anno mette in discussione i tabù e le costrizioni un tempo associati alla moda. Nella serie a riflettere su corsi, ricorsi e contraddizioni della moda ci sono, tra gli altri, anche il creative director e celebrity stylist Nick Cerioni, l’ex modella e docente di antropologia della moda Benedetta Barzini, la teorica della moda Maria Luisa Frisa e il critico Angelo Flaccavento.

Co-prodotta da Sky, PanamaFilm e Cinecittà, la docuserie Moda. Una rivoluzione italiana è composta da quattro episodi: i primi due due escono il 24 febbraio alle 21.15 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW, gli ultimi due escono la settimana successiva.

Cristóbal Balenciaga

Dal gennaio 2024 è disponibile su Disney+ la serie Cristóbal Balenciaga, dramma originale ispirato alla vita e all’eredità del celebre stilista spagnolo, un uomo enigmatico e di grande talento che è stato capace di sfidare le convenzioni della moda del suo tempo. Balenciaga ha presentato la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937, ma i modelli con cui aveva fatto furore in Spagna non sembrano funzionare a Parigi, dove i punti di riferimento sono i più sofisticati Chanel, Dior e Givenchy.

La trama racconta come, determinato a definire il suo stile, Balenciaga sia riuscito a diventare uno degli stilisti più importanti di tutti i tempi. La serie è creata da Lourdes Iglesias, Goya Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga. L’attore Alberto San Juan interpreta Cristóbal Balenciaga.