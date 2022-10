WhatsApp addio su questi smartphone: fine del supporto

La notizia è passata inosservata, ma solo perché è stata sovrastata dal pesante down globale di oltre due ore di ieri: WhatsApp ha terminato il supporto ad alcuni smartphone, sui quali non funziona più. Come al solito, però, la "discriminazione" non avviene in base ad un modello specifico, ma ad un sistema operativo che non viene più supportato. Tutti gli smartphone con quel sistema operativo, e che non possono essere aggiornati a quello successivo, non vengono più "tollerati" da WhatsApp e l’app smette di funzionare. Il sistema operativo in questione è iOS 11 e, di conseguenza, gli smartphone sono alcuni iPhone.

WhatsApp addio su questi iPhone

A partire da ieri, 25 ottobre 2022, WhatsApp non funziona più su tutti gli iPhone dotati di sistema operativo iOS 10 e iOS 11. Per usare WhatsApp su iPhone, quindi, adesso serve almeno iOS 12. Non tutti gli iPhone, però, possono essere aggiornati a iOS 12: la lista si ferma a iPhone 5 e iPhone 5C, che restano esclusi.

Tutti gli iPhone da iPhone 5 e iPhone 5C in giù, quindi, non possono più usare WhatsApp (molti non lo potevano già usare dal precedente aggiornamento), tutti gli iPhone successivi, invece, non avranno problemi.

WhatsApp ha avvertito già a maggio i suoi utenti possessori di smartphone con il sistema operativo iOS 10 o iOS 11, tramite un messaggio pop up in cui chiedeva di aggiornare iOS per continuare a usare WhatsApp. Il messaggio diceva: "WhatsApp non supporterà più questa versione di iOS, per favore vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software per scaricare l’ultima versione di iOS".

Quali iPhone sono compatibili con WhatsApp

Da poche ore, dunque, WhatsApp richiede almeno iOS 12 sull’iPhone per funzionare. Di conseguenza gli smartphone Apple compatibili con WhatsApp sono solo quelli con almeno iOS 12 come sistema operativo. La lista, per fortuna, è ancora lunga, inizia con iPhone 5s e finisce con iPhone 14 Pro Max: