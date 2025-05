Amazon, il climatizzatore Ariston al minimo storico: sconto mai visto prima

Fonte foto: Amazon

L’estate è oramai alle porte e tra poche settimane il termometro tornerà a toccare i 30 – 35 gradi, obbligandoci a trovare le giuste contromisure per non soffrire troppo il caldo. E la soluzione migliore resta sempre il climatizzatore, uno dei pochi elettrodomestici a garantire un po’ di sollievo durante le ore più afose della giornata. Se sei alla ricerca di un nuovo climatizzatore per la tua abitazione, oggi è il tuo giorno fortunato. Grazie alla promo lampo disponibile su Amazon, trovi il condizionatore a parete Ariston Prios con una potenza di 12.000 Btu in offerta con un super sconto che ti fa risparmiare ben 150 euro e approfitti del minimo storico.

Si tratta di un climatizzatore di ultima generazione che ha ottenuto anche la classe di efficienza energetica A che ti permette di risparmiare anche sulla bolletta della corrente. Grazie alla potenza di 12.000 Btu è perfetto per una stanza di circa 45 metri quadrati, perfetto anche per un negozio o un ufficio. Silenzioso, autopulente e facile da installare: la soluzione perfetta per chi non vuole spendere molto e vuole acquistare un prodotto di altissima qualità.

Climatizzatore Ariston 12.000 Btu: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta mai vista prima su Amazon. Da oggi sul sito di e-commerce è disponibile il climatizzatore Ariston Prios con una potenza di 12.000 Btu a un prezzo di 349,99 euro e approfitti di uno sconto del 28% che ti fa risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando oggi il climatizzatore lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai ben 30 giorni di tempo per testarlo e valutare la sua qualità, ma difficilmente ne resterai deluso. Approfittane subito e affronta l’estate nel modo giusto.

Climatizzatore Ariston 12.000 Btu: le caratteristiche tecniche

Per le sue dimensioni compatte e l’estrema silenziosità quando è acceso, il climatizzatore Ariston Prios ti rinfresca senza che tu neanche ti accorga della sua presenza. Il design moderno ma al contempo elegante, fa sì che non rovinerà l’estetica dell’ambiente domestico in cui deciderai di inserirlo. Il suo ampio raggio di azione è capace di coprire un’area fino a 45 metri quadrati. Il gas refrigerante R32 al suo interno, oltre a offrire una piacevole sensazione di frescura, rispetta anche l’ambiente. In caso di perdite, sarai avvisato con un messaggio sul display.

Dotato di un comodo telecomando, grazie alla funzione Follow me segue i tuoi spostamenti. La funzione auto-pulente è in grado di ripulire lo scambiatore esterno dalle impurità, così da emettere sempre aria pulita. La funzione memory memorizza invece la temperatura e la velocità della ventola, così da garantire sempre il massimo comfort in ogni momento. Il sistema 2D Inverter consente un grande risparmio energetico.

