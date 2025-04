WhatsApp si aggiorna e introduce una serie di novità per ridurre lo stress degli utenti, soprattutto per quanto riguarda le notifiche dai gruppi

WhatsApp continua ad aggiornarsi, con nuove funzioni mirate a rendere ancora più semplice l’utilizzo dell’applicazione. Dopo l‘introduzione di Meta AI, molto discussa soprattutto per questioni legate alla privacy oltre che per l’effettiva utilità del servizio, la piattaforma di messaggistica sta rilasciando una serie di nuove caratteristiche che vanno ad arricchire l’applicazione. Alcune di queste mirano a garantire un utilizzo meno stressante per gli utenti, soprattutto per chi si trova in molti gruppi.

Le novità di WhatsApp

Per i gruppi di WhatsApp sono previste diverse novità. L’ultima versione dell’app prevede la visualizzazione del numero di utenti online nel gruppo, senza indicare i nomi. In questo modo è possibile valutare quante persone sono attive e se è il momento giusto per inviare un messaggio. Un altro aspetto che, di sicuro, aiuterà gli utenti a gestire l’applicazione con meno stress è il sistema di gestione delle notifiche del gruppo.

Con la nuova opzione “In evidenza”, infatti, gli utenti hanno ora la possibilità di scegliere se ricevere le notifiche sempre oppure se riceverle solo per i messaggi in cui si viene menzionati, con l’apposito tag @nomeutente. Questa seconda opzione è pensata per garantire una netta riduzione del numero di notifiche dai gruppi senza correre il rischio di perdere le notifiche più importanti andando a silenziare completamente un gruppo.

Le altre novità

Tra le nuove funzioni che arricchiscono WhatsApp ora troviamo anche un sistema di gestione degli inviti per eventi rinnovato, con la possibilità di scegliere “forse” come opzione di partecipazione e anche la disponibilità degli eventi nelle chat individuali. Da segnalare anche un miglioramento della qualità delle video chiamate, con una serie di accorgimenti tecnici mirati a ridurre le interruzioni e i blocchi delle immagini. La video chiamata, inoltre, è ora in grado di passare in modo più rapido alla modalità HD nel caso in cui l’app rilevi una larghezza di banda sufficiente per gestire senza problemi il traffico dati richiesto.

Gli utenti iPhone hanno anche la possibilità di zoomare in una video chiamata, con una gesture che prevede l’utilizzo di due dita. WhatsApp aggiunge anche la possibilità di scansionare documenti direttamente in app e su iOS può essere utilizzata come app predefinita per messaggi e chiamate. Chi ha un canale, invece, può ora inviare note video lunghe fino a 60 secondi mentre i messaggi vocali vengono trascritti in automatico. C’è anche la possibilità di generare codici QR individuali per indirizzare gli utenti a un canale.