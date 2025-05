Fonte foto: LG

La nuova offerta in corso su Amazon è l’occasione giusta per acquistare una nuova Smart TV: con la promozione in corso, infatti, è possibile puntare su una LG QNED Serie 85 da 50 pollici (si tratta del modello 50QNED85T6C) che viene proposta oggi con il 40% di sconto. Grazie all’offerta, infatti, la Smart TV è ora acquistabile al prezzo scontato di 599 euro anziché di 999 euro.

Si tratta di un modello venduto direttamente da Amazon (con consegna e possibilità di reso gratis). Per chi è alla ricerca di una Smart TV di alta qualità e con un prezzo accessibile, la promo in corso oggi rappresenta l’offerta giusta, con un rapporto qualità/prezzo al top del mercato.

Per gli utenti Amazon che possono accedere ai pagamenti rateizzati è possibile effettuare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, utilizzando una carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul banner seguente e poi aggiungere la Smart TV al carrello. Si tratta di un’offerta a tempo limitato.

LG QNED Serie 85 – 50 pollici – 4K

LG QNED Serie 85: scheda tecnica

Il modello LG QNED Serie 85 in offerta su Amazon è dotato di un pannello da 50 pollici di diagonale, con risoluzione 4K, e può contare anche sul processore Alfa 8 con AI per la gestione di tutte le funzioni, per immagini di alta qualità e per un utilizzo fluido in tutte le situazioni.

Il pannello ha un refresh rate massimo di 120 Hz, con supporto VRR e FreeSync Premium. Si tratta, quindi, del modello giusto anche per l’utilizzo in abbinamento a una console da gioco. Dal punto di vista software, invece, c’è il sistema operativo webOS, con tutte le funzioni e le app che caratterizzano l’ecosistema delle Smart TV LG.

C’è anche la possibilità di utilizzare Alexa, in modo da poter integrare il televisore all’interno dell’ecosistema Smart Home di casa. Il design del modello di LG è semplice e ricercato. Il pannello è molto sottile ed ha cornici ridotte al minimo. La dotazione di porte è completa e include anche porte HDMI 2.1.

LG QNED Serie 85: l’offerta di Amazon

La Smart TV LG QNED Serie 85 da 50 pollici proposta oggi in offerta su Amazon è ora disponibile al prezzo scontato di 599 euro, beneficiando di uno sconto del 40% che porta il modello al nuovo minimo storico. Il pagamento può essere effettuato anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

