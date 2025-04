Su WhatsApp Web stanno per arrivare le chiamate e le videochiamate: ecco tutte le novità in merito al prossimo aggiornamento

Fonte foto: Shutterstock

WhatsApp è un vero e proprio “work in progress”. Dopo aver introdotto Meta AI, infatti, l’applicazione di messaggistica si prepara a registrare diverse novità nel corso del prossimo futuro andando ad arricchire gli strumenti da mettere a disposizione dei propri utenti.

Tra gli obiettivi di Meta c’è ora migliorare l’esperienza d’uso di WhatsApp Web, il servizio che consente l’accesso alla piattaforma di messaggistica dal browser del proprio computer. Come confermato da WABetainfo, questa versione dell’app riceverà a breve importanti novità. Si tratta di un vero e proprio salto generazionale che permetterà alla versione web di raggiungere, in termini di funzioni disponibili, le app desktop.

Le novità per WhatsApp Web

WhatsApp sta testando una serie di novità per la versione web che, a breve, si arricchirà con l’arrivo delle chiamate vocali e delle videochiamate. Per il momento, infatti, gli utenti che intendono usare queste funzioni dal proprio computer sono costretti a utilizzare l’app nativa per Windows oppure per macOS

Con il prossimo aggiornamento, però, gli utenti di WhatsApp potranno effettuare chiamate audio e video dal proprio computer anche senza dover installare software aggiuntivo.

Basterà accedere a un browser compatibile (Chrome, Edge, Safari e altri ancora) e digitare l’indirizzo web.whatsapp.com. A questo punto sarà sufficiente eseguire la procedura di accesso (tramite QR Code) per poi poter avviare le chiamate con i propri contatti tramite WhatsApp.

Questa novità andrà a rimuovere una delle principali limitazioni di WhatsApp Web rispetto alle app native per Windows e macOS. In questo modo, inoltre, sarà possibile sfruttare le chiamate tramite l’app anche sfruttando un computer con sistema operativo Linux (per cui Meta non ha mai realizzato un’app nativa per WhatsApp).

Nel lungo periodo, WhatsApp punta a offrire un’esperienza utente unificata e, quindi, garantire agli utenti la possibilità di accedere a tutte le funzionalità dell’applicazione, a prescindere dalla versione dell’app scelta (dispositivi mobile, computer oppure versione web). Per questo motivo, la piattaforma web dovrebbe registrare anche l’arrivo di un restyling, con una nuova UI in linea con quella utilizzata per le altre versioni dell’app. Ricordiamo che è già possibile accedere ai canali da WhatsApp Web.

Quando arrivano le novità su WhatsApp Web

Bisognerà attendere qualche settimana prima di poter iniziare a utilizzare le chiamate vocali e video tramite la versione web di WhatsApp, che, nei mesi scorsi, ha già registrato diverse novità grazie a un importante aggiornamento. Lo sviluppo è in corso e, in questo momento, le nuove funzioni per l’applicazione sono in fase di test. Ulteriori novità in tal senso potrebbero arrivare a breve.