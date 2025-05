Apple prepara nuovi aggiornamenti per iOS e iPadOS: il focus sarà il multitasking in attesa dell'arrivo dei nuovi iPhone e iPad con display pieghevole

Fonte foto: DenPhotos / Shutterstock

Apple sta lavorando allo sviluppo di iOS 19 e iPadOS 19. Le nuove versioni dei sistemi operativi di iPhone e iPad saranno svelate in occasione della prossima edizione della WWDC per poi essere rilasciate in versione stabile nel corso della seconda metà dell’anno, con tempistiche che verranno comunicate dall’azienda di Cupertino in un secondo momento.

Dopo le poche novità degli ultimi anni e in attesa di un sostanziale salto di qualità per Apple Intelligence, i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi di Apple dovrebbero portare diversi miglioramenti per gli utenti. I primi rumor, raccolti da 9to5mac, chiariscono quelle che dovrebbero essere le mosse dell’azienda.

iOS 19, un focus sul multitasking

Anche in previsione del lancio del nuovo iPhone con display pieghevole, Apple dovrebbe puntare molto sul multitasking con il prossimo major update dei suoi sistemi operativi. In particolare, ci dovrebbe essere l’arrivo della funzione Stage Manager 2.0, una versione migliorata dell’attuale disponibile su iPad.

Anche gli iPhone potranno sfruttare una funzione simile (che potrebbe essere proprio uno Stage Manager 2.0 per iOS) confermando quanto anticipato in precedenza da Mark Gurman di Bloomberg che aveva evidenziato un focus su “produttività, multitasking e gestione delle finestre delle app” per la nuova versione di iOS.

Le novità pensate per i nuovi pieghevoli

Le nuove funzioni legate al multitasking (una novità assoluta per iOS), come sottolineato in precedenza, sono legate alla volontà di Apple di arricchire i suoi OS in vista di un’espansione della gamma. L’azienda di Cupertino sta ultimando lo sviluppo dei suoi primi prodotti con display pieghevole.

In arrivo, come già anticipato da diversi rumor, ci sono un nuovo iPhone con display pieghevole da 7,8 pollici (e un design simile a quello dei Galaxy Fold, probabilmente) oltre a un iPad con display pieghevole da 18,8 pollici che potrebbe andare a creare un nuovo segmento di mercato.

I nuovi prodotti dovrebbero essere pronti nel corso del 2026 anche se, per il momento, siamo ancora nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni non supportate da evidenze concrete e da conferme ufficiali. Il nuovo aggiornamento di iOS e iPadOS rappresenterà, però, un momento importante in vista dell’arrivo dei nuovi pieghevoli.

Apple, infatti, inizia a preparare il terreno per il lancio dei due nuovi prodotti confermando la volontà di arricchire il multitasking e, quindi, di consentire agli utenti di poter sfruttare nuove funzioni sia su smartphone che su tablet. Maggiori dettagli arriveranno nel corso della WWDC in programma a giugno. Per i nuovi prodotti con display pieghevole, invece, bisognerà attendere il prossimo anno.