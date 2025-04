Quali iPhone saranno compatibili con iOS 19

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando alle indiscrezioni condivise da Mark Gurman di Bloomberg, iOS 19 sarà uno degli aggiornamenti più importanti nella storia di Apple, introducendo una serie di miglioramenti radicali nell’interfaccia utente e nelle funzioni a bordo degli iPhone.

Tuttavia, come accade a ogni nuovo rilascio, il colosso di Cupertino dovrà necessariamente eliminare il supporto per i dispositivi più datati che non sono compatibili con tutte le novità che saranno introdotte col prossimo sistema operativo

Quali iPhone riceveranno iOS 19

Stando alle indiscrezioni sul web, sembra che iOS 19 arriverà su buona parte degli iPhone più recenti, ma non tutti questi modelli saranno compatibili con le funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale di Apple Intelligence che, stando sempre ai rumor sul web, saranno disponibili unicamente per iPhone 15 Pro e Pro Max e, naturalmente, per tutta la gamma di iPhone 16 e iPhone 17.

Di seguito l’elenco completo dei dispositivi compatibili con iOS 19:

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (seconda generazione e successive)

Tra i device esclusi dalla lista ci sono iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max, tutti modelli con a bordo un chip A12 Bionic e arrivati sul mercato ormai nel 2018.

Quando arriva iOS 19 e quali sono le principali novità

Da quel che sappiamo Apple presenterà ufficialmente iOS 19 nel corso della WWDC 2025, che si terrà il 9 giugno 2025. Insieme al nuovo sistema operativo per iPhone, dovrebbero essere mostrati anche iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, visionOS 3 e tvOS 19.

Secondo le indiscrezioni, per la nuova versione di iOS Apple potrebbe adottare elementi di design ispirati a visionOS, caratterizzati da giochi di trasparenze che dovrebbero rendere l’esperienza visiva più immersiva, fluida e moderna.

A questo dovrebbero aggiungersi anche maggiori opzioni di personalizzazione per la schermata Home che l’utente potrà “disegnare” a proprio piacimento.

Dovrebbero arrivare anche le tanto attese funzioni basate sull’intelligenza artificiale per Siri, inizialmente annunciate per iOS 18 ma che, come ben noto, sono slittate a data da destinarsi. Probabilmente anche questa caratteristica sarà riservata ai modelli più recenti illustrati nel paragrafo precedente.

Tra le altre novità ci saranno anche funzionalità avanzate di privacy e sicurezza, con un focus particolare sul controllo dei dati personali e un’ottimizzazione delle performance dei vari device.

Al momento, questo è tutto ciò che sappiamo di iOS 19 e per ora non resta che attendere maggiori dettagli che sicuramente emergeranno con l’avvicinarsi della WWDC 2025.