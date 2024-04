Windows 11, nuovi problemi con l'aggiornamento: che succede

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo quanto confermato dalle testimonianze raccolte dal sito Windows Latest, alcuni utenti avrebbero riscontrato nuovi problemi con l’ultimo aggiornamento di Window 11, rilasciato per il Patch Tuesday di aprile 2024.

L’update in questione (KB5036893) è stato pubblicato da Microsoft il 9 aprile scorso e include tantissime correzioni di bug noti all’azienda di Redmond. Tuttavia, alcuni utenti hanno lamentato diversi malfunzionamenti nel sistema, incluso il fatto di non essere in grado di installare l’aggiornamento in questione, problemi nelle prestazioni e nell’avvio del PC.

Windows 11, i problemi con l’aggiornamento

In molti hanno segnalato la comparsa di alcuni codici di errore, nel corso della procedura di update di Windows 11, che interrompono l’aggiornamento senza dare spiegazioni sul perché. L’altra cosa curiosa è che il disservizio non sta interessando tutti gli utenti ma solo alcuni di essi. I codici di errore in questione sono:

0x800705b9

0x800f0823

0x8007007e

0x800f081f

0x8000ffff

0x800f0984

0x80073701

Stando sempre alle dichiarazioni di chi ha riscontrato questi errori, il medesimo problema si è verificato anche con l’aggiornamento opzionale del mese scorso. Questo, dunque, potrebbe spiegare perché solo alcune persone stanno segnalando la cosa anche con la patch di aprile 2024.

A oggi, l’inconveniente può essere risolto passando attraverso la creazione di un supporto esterno per l’installazione di Windows 11 (scaricabile dal sito web di Microsoft) e, eseguendo questo tool proprio come se si volesse reinstallare da zero il sistema operativo, basta cliccare su Aggiorna questo PC per proseguire con l’update senza alcun problema.

Nei casi più estremi, invece, c’è stato bisogno di reinstallare da zero il sistema operativo, sfruttando sempre il supporto esterno.

Windows 11, problemi nell’account e nelle prestazioni

In altri casi, gli utenti hanno segnalato che, durante l’installazione dell’aggiornamento il computer è rimasto più volte bloccato su una schermata bianca, senza poter fare altro se non riavviare il device. Alcuni sono riusciti a risolvere disconnettendo la connessione a Internet o riavviando il PC il Modalità Provvisoria, pur senza capire realmente dove fosse il problema.

Oltre a questo sono stati segnalati anche molti bug minori all’update di aprile 2024, come ad esempio, l’impossibilità di modificare le impostazioni del proprio account Microsoft o dei bruschi cali nelle prestazioni del PC.

Ma, mentre i malfunzionamenti legati all’account sono principalmente “estetici“, come la visualizzazione di codici di errori durante il cambio avatar, quelli delle prestazioni, invece, sono piuttosto fastidiosi.

Altre segnalazioni fanno riferimento alla mancata accensione dei monitor esterni dopo che il PC entra in modalità sospensione, costringendo gli utenti a forzare lo spegnimento forzato della macchina tramite pulsante di accensione.

In altri casi sono stati segnalati problemi ben più gravi, col PC diventato davvero molto lento con un utilizzo elevato della CPU per delle operazioni di sistema.

Windows 11, altri bug segnalati

Uno dei bug segnalati più frequente riguarda i laptop che si bloccano durante la fase di avvio oppure entrano in modalità di risoluzione dei problemi.

Altre persone, invece, hanno riferito che explorer.exe, il program manager di Windows che gestisce un po’ tutta l’interfaccia grafica del sistema operativo, provoca la disconnessione del sistema quando si collega o si disconnette un controller USB. In questo caso specifico, però, la cosa avverrebbe anche con una nuova installazione di Windows 11 e non solo con l’aggiornamento.

Infine, è stato riscontrato un blocco dell’installazione dell’aggiornamento che limita parzialmente il funzionamento del sistema operativo, bloccando ad esempio audio e video e costringendo gli utenti a un riavvio del PC.