Windows 11: addio a questa versione

Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

C’è una versione di Windows 11 che sta per giungere alla fine del suo ciclo di vita: si tratta della release 22H2 che a partire da oggi, 8 ottobre 2024, non riceverà più gli aggiornamenti da Microsoft.

La fine del supporto, fanno sapere dall’azienda di Redmond, riguarda diverse edizioni disponibili: Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Pro for Education, Windows 11 Pro for Workstation e Windows 11 SE, con il colosso della tecnologia che invita tutti gli utenti che utilizzano una di queste release ad effettuare quanto prima l’aggiornamento ad una versione più recente del sistema operativo.

Cosa succede con l’interruzione del supporto

Chi utilizza frequentemente il proprio PC avrà già scaricato uno dei molti aggiornamenti di sistema rilasciati dal colosso di Redmond. Tuttavia, per coloro che per un motivo o per un altro non possono eseguire l’update, o non vogliono farlo, le cose non saranno certo semplici ed è la stessa Microsoft a mettere in guardia i consumatori da un’eventualità del genere.

Quando, infatti, un sistema operativo raggiunge la fine del supporto, gli utenti che lo utilizzano non riceveranno più supporto tecnico, aggiornamenti software ed eventuali patch di sicurezza.

Il computer potrebbe ancora funzionare con programmi e la versione del sistema operativo a bordo, ma qualsiasi tipo di aggiornamento, incluse eventuali nuove funzioni, non sarà disponibile.

Questo da un lato potrebbe portare all’interruzione di diversi servizi con i produttori di terze parti che potrebbero valutare l’ipotesi di sospendere il supporto dei propri prodotti sui sistemi più datati.

Dall’altro lato, invece, con la fine degli aggiornamenti di sicurezza il computer e tutti i dati personali degli utenti potrebbero essere esposti a diversi pericoli, vista l’assenza di un database delle minacce informatiche aggiornato e della mancata correzione di eventuali falle nel sistema che potrebbero consentire ai malintenzionati digitali di penetrare nel dispositivo.

Perciò, salvo esigenze specifiche, dettate magari dall’impossibilità di aggiornare il sistema o da bisogni precisi legati alla compatibilità dei software, è sempre consigliabile provvedere all’update all’arrivo di ogni nuova release ufficiale.

Come aggiornare Windows 11

Perciò, se un PC avesse ancora installato Windows 11 22H2 il consiglio è quello di passare rapidamente a una versione più recente del sistema operativo. Per farlo basta andare sulle impostazioni del dispositivo, poi su Windows Update e infine fare clic su Scarica e installa al fianco del nome del nuovo aggiornamento.

In alternativa è possibile scaricare l’immagine ISO del sistema operativo (anche da un altro PC) e provvedere ad aggiornare manualmente il PC. Per farlo bisogna visitare il sito ufficiale di Microsoft, andare nella scheda dei download, selezionare la versione di Windows 11 da scaricare e fare clic su Scarica ora, scegliendo l’italiano tra le lingue disponibili.

Qui è possibile scegliere tra l’Assistente all’installazione e lasciare che sia egli stesso a provvedere al download e all’update oppure seguire le indicazioni per la creazione di un supporto per l’installazione (un DVD o una chiavetta USB) e procedere all’aggiornamento manuale del sistema operativo.