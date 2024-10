Fonte foto: rawf8 / Shutterstock.com

Microsoft ha avviato da oramai più di una settimana il rilascio di Windows 11 24H2, la nuova versione del suo sistema operativo che introduce diverse novità, con varie funzionalità inedite legate all’AI e una nuova versione di Copilot. Questa versione ha eliminato anche una storica app di Windows.

Il rilascio dell’aggiornamento, come da tradizione, è graduale ed è possibile verificarne la disponibilità tramite l’app Impostazioni, andando in Windows Update. Una volta disponibile, l’aggiornamento verrà scaricato sul computer e poi installato, dopo un riavvio.

Per chi ha un computer con un disco con capacità ridotta (128 GB oppure 256 GB), dopo l’installazione di Windows 11 24H2, potrebbe esserci un problema da non sottovalutare. L’aggiornamento, infatti, crea una cartella che andrà ad occupare una porzione rilevante di memoria.

Windows 11 24H2: quasi 9 GB in più occupati

Chi ha effettuato l’aggiornamento a Windows 11 24H2 potrebbe dover fare i conti con problemi di spazio all’interno del disco fisso del PC. L’installazione della nuova versione di Windows 11 si conclude con la creazione di una cartella da ben 8,63 GB con tutti i file necessari per l’aggiornamento.

Di norma, questo tipo di cartelle viene cancellato dopo l’aggiornamento di Windows, permettendo di liberare spazio di archiviazione all’interno del PC. Questa volta, invece, non c’è modo di eliminarla. Anche provando a ricorrere al tool Pulizia disco, infatti, non è possibile eliminare i dati.

Il problema sembra essere molto diffuso, con numerose segnalazioni che confermano la presenza della carta in questione, e potrebbe creare problemi di spazio a tutti i computer con un disco di capacità ridotta che passeranno alla nuova versione del sistema operativo di Microsoft.

Attualmente, l’unico modo per risolvere il problema è rappresentato dalla possibilità di effettuare un’installazione pulita di Windows 11 24H2, reinstallando da zero il sistema operativo, senza effettuare l’upgrade tramite Windows Update alla nuova versione.

Per verificare lo spazio libero all’interno del disco fisso del computer, dopo aver completato l’aggiornamento, è possibile andare in Impostazioni > Sistema > Archiviazione. Da qui è possibile rimuovere app e file temporanei per liberare un po’ della memoria di archiviazione del proprio PC.

Patch in arrivo

Per rimediare al problema, Microsoft dovrebbe rilasciare una patch nel corso delle prossime settimane. Tale patch, che arriverà tramite Windows Update, andrà a rimuovere la cartella da quasi 9 GB dal sistema.

Al momento, però, l’azienda non ha fornito alcun dettaglio in merito e sarà necessario qualche giorno per saperne di più. Per verificare la presenza di patch basta andare in Impostazioni > Windows Update e poi avviare il controllo relativo alla disponibilità di nuovi aggiornamenti.