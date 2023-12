Xbox Series X, il prezzo sprofonda con lo sconto Amazon: è da comprare subito

Fonte foto: Pedro Truffi/iStock

Manca sempre meno a Natale e questi sono gli ultimi giorni per acquistare i regali e approfittare di qualche super promo ancora attiva online. E in casi del genere il luogo perfetto per acquistare prodotti al minimo storico e avere la certezza che arrivino entro il 25 dicembre è Amazon. Anche quest’anno il sito di e-commerce ha riservato per il periodo natalizio tantissime promo differenti su un numero di dispositivo praticamente infinito, comprese le console e i videogame. Oramai il periodo post pandemia nel quale le console di nuova generazione erano praticamente introvabili è terminato e cominciano anche a vedersi le prime promo speciali.

Come questa che trovi oggi su Amazon per la Xbox Series X e la Xbox Series S. Le due console di Microsoft next gen sono disponibili al miglior prezzo di sempre e con uno sconto davvero impareggiabile. Per la console più potente lo sconto è addirittura del 27% e riesci a risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. La Xbox Series S, invece, è in offerta con un bundle che comprende anche dei pacchetti aggiuntivi per alcuni dei videogame più amati degli ultimi anni. Insomma, due offerte da non farti scappare: oramai il tempo per i regali di Natale sta per scadere e devi approfittarne immediatamente.

Xbox Series X

Xbox Series S

Xbox Series X: caratteristiche, prezzo, sconto e offerta Amazon

La console più potente mai lanciata sul mercato da Microsoft e con una potenza di elaborazione grafica pari a 12 teraflops. Un vero concentrato di prestazioni e di potenza mai visto prima. E in grado di rivaleggiare ad armi pari con la PlayStation 5. La Xbox Series X è la console da regalare in questo Natale 2023 grazie soprattutto all’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Lo sconto, come già detto, è da far girare la testa. Oggi la trovi in offerta con uno sconto del 27% e la paghi 403,94€. Il risparmio è di quasi 150 euro e hai la possibilità anche di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis disponibile nella pagina prodotto. La consegna avviene in tempi rapidissimi e sicuramente prima di Natale. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024.

Per quanto riguarda la compatibilità con i videogiochi non bisogna avere nessuna paura. Tutti i titoli più importanti vengono lanciati anche per la Xbox Series X e abbonandoti al servizio Game Pass hai accesso illimitato a centinaia di giochi fin dal giorno del lancio. Inoltre, la console è retrocompatibile con migliaia di giochi e con una qualità più elevata rispetto al passato. Un affare da non farsi scappare.

Xbox Series X

Xbox Series S: caratteristiche, prezzo, sconto e offerta Amazon

Se volete spendere un po’ di meno, ma non volete privarvi di una console di nuova generazione, la Xbox Series S è la scelta che fa per voi. Le dimensioni sono un po’ più compatte e la potenza leggermente inferiore, ma la qualità resta sempre molto elevata. I tempi di caricamento sono fulminei e c’è il supporto al refresh rate fino a 120 Hz.

Oggi su Amazon trovi un bundle molto interessante che comprende la Xbox Series S e il bundle Gilded Hunter con accessori unici da utilizzare in Fall Guys, Rocket League e Fortnite. La console è disponibile con uno sconto del 20% e la paghi 239 euro. Hai a disposizione anche il pagamento rateale di Cofidis che puoi attivare durante il pagamento. Il bundle è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene in pochissimi giorni. Anche per questa console il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024.

Xbox Series S