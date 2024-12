Riparare Xbox Series X e S diventa facilissimo con iFixit

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il peggior incubo di ogni appassionato di videogiochi è la rottura della propria console, un’eventualità che, di solito, porta a tempi di attesa lunghissimi per chi si avvale dell’assistenza clienti oppure l’estenuante ricerca di questo o quel componente per chi si dedica alle riparazioni fai da te.

Per i possessori di una Xbox Series S o Series X (in foto), però, ora le cose sono molto più semplici e per riparare la propria console non servirà più passare tramite l’assistenza ufficiale, ma basterà rivolgersi a iFixit, il sito dedicato alle riparazioni fai da te, che ha annunciato l’inizio di una partnership con Microsoft.

Come riparare la propria Xbox su iFixit

Con l’inizio della collaborazione ufficiale tra iFixit e Microsoft gli utenti potranno acquistare parti di ricambio ufficiali per la propria Xbox Series S o Series X direttamente dal sito ufficiale, una soluzione che semplifica notevolmente la vita di quegli utenti che, avendo le giuste competenze in materia, sono in grado di riparare la propria console in casa.

Ma non è finita qua e, oltre ai pezzi di ricambio, iFixit fornisce anche tutta una serie di guide molto dettagliate che spiegano passo per passo all’utente come procedere con le riparazioni, utilizzando anche video dimostrativi che rendono ancora più semplice la cosa. Intendiamoci, non è che tutti possono improvvisarsi tecnici e oltre a una certa strumentazione serve anche competenza in materia e una buona dose di manualità.

Su iFixit, comunque, è già stata creata la sezione dedicata alle due console che comprende una buona selezione di guide, gli strumenti e i kit di riparazione completi per pendersi cura al meglio della propria Xbox Series S e X. Sempre nella stessa sezione è possibile anche trovare anche le guide e i componenti per riparare i Microsoft Surface, i notebook 2-in-1 dell’azienda di Redmond.

Ma oltre alla praticità del poter riparare a casa la propria console, la partnership tra iFixit e Microsoft segna anche un traguardo importante in termini di sostenibilità e consumo responsabile, con la riparazione che permette di allungare il ciclo di vita dei prodotti, che grazie a ricambi facilmente reperibili potranno essere utilizzate più a lungo, riducendo l’impatto ambientale dovuto alla dismissione.

Da non sottovalutare nemmeno il risparmio sui costi di riparazione che per gli utenti con le giuste competenze, rappresenta un incentivo in più per continuare a utilizzare la propria console nel tempo.

Quali componenti sono disponibili su iFixit

Nell’apposita sezione i ricambi disponibili sono davvero molti e tra questi troviamo, ad esempio, le schede di rete che costano 29,95 euro, le varie ventole che a seconda del modello costano dai 19,95 euro fino ai 29,95 euro, gli alimentatori che hanno un prezzo di 74,95 euro e moltissimi componenti per riparare i controller. Non mancano naturalmente i kit con i vari tool per smontare la console (19,95 euro), la pasta termica (21,95 euro) e molto altro ancora.

Dentro ogni prodotto troviamo anche la scheda con le compatibilità e l’apposito video tutorial che illustra come effettuare la riparazione.