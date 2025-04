Xbox Games Showcase 2025: l'evento Microsoft è ufficiale

Microsoft ha ufficializzato data e orario del prossimo Xbox Games Showcase, l’evento annuale dedicato al futuro del mondo Xbox. L’edizione 2025 si terrà sabato 8 giugno alle ore 19:00 italiane, con una diretta streaming globale accessibile tramite i canali ufficiali Xbox su YouTube, Twitch e il sito ufficiale.

Come ogni anno, ci si aspetta che lo showcase metta in luce le prossime grandi uscite in arrivo su Xbox Series X|S e PC, con uno spazio importante dedicato anche al Game Pass, sempre più centrale nella strategia Microsoft.

Cosa possiamo aspettarci dall’evento

L’Xbox Games Showcase è il palcoscenico scelto da Microsoft per rivelare trailer inediti, gameplay approfonditi e aggiornamenti su titoli già annunciati. Le aspettative per l’edizione 2025 sono altissime, anche in virtù del silenzio mediatico mantenuto negli ultimi mesi da Xbox Game Studios. Tra le possibili presenze si vocifera il ritorno di Fable, nuove informazioni su Perfect Dark, aggiornamenti su Avowed e il primo teaser del prossimo capitolo di Gears of War. Non è da escludere la comparsa di qualche nuovo titolo completamente inedito da parte di team interni o partner strategici.

Inoltre, ci si attende un focus sullo sviluppo dell’integrazione tra cloud gaming, IA e nuove tecnologie grafiche, temi sempre più centrali nell’evoluzione dell’ecosistema Xbox.

Focus sul Game Pass e servizi digitali

Una parte importante dello showcase sarà sicuramente dedicata al Game Pass, che nel 2025 continua a essere un punto di riferimento per l’accesso illimitato a centinaia di giochi e console. Potrebbero arrivare nuovi annunci su:

titoli day one disponibili subito dopo l’evento

disponibili subito dopo l’evento collaborazioni esclusive con publisher third-party

integrazione con nuove funzionalità di Xbox Cloud Gaming

Microsoft potrebbe inoltre svelare novità hardware o servizi correlati all’abbonamento, come console portatili, accessori o un’espansione delle regioni supportate.

Un evento da non perdere per tutti i fan Xbox

Con lo Showcase 2025, Microsoft si prepara a definire la propria visione del futuro videoludico, puntando su titoli first-party di alto livello, accessibilità tramite cloud e innovazioni nei modelli di distribuzione. L’evento dell’8 giugno promette di essere uno dei momenti clou dell’anno per gli appassionati di gaming su console e PC. Gli occhi del settore saranno puntati su Redmond: l’appuntamento è fissato, il countdown è cominciato.