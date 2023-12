Quali videogame, console e accessori regalare a Natale

Fonte foto: PIKSEL/iStock

Se siete a corto di idee regalo per Natale 2023, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. C’è una categoria di prodotti che sotto Natale vive un vero periodo d’oro, diventando una delle più desiderate e acquistate online e nei negozi fisici. Stiamo parlando dei videogame e di tutti gli accessori che compongono questo mondo così frammentato e affascinante. Se c’è un’industria che in questi anni non è mai andata in crisi e che anzi ha visto aumentare le vendite e il fatturato, è proprio quella dei videogame. Console, giochi, controller, periferiche da gaming (tastiere, mouse, cuffie), esiste un mercato che mette a disposizione un numero di prodotti praticamente infinito. E ricevere uno di questi dispositivi come regalo di Natale rende felici non solo i gamer professionisti, ma anche i semplici appassionati che passano qualche ora della loro settimana a giocare con gli amici.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune idee regalo per Natale in tema videogame e accessori. Amazon ci viene anche in soccorso grazie alle offerte disponibili in questi giorni e che permettono di risparmiare decine di euro (alcune volte anche centinaia) sui prodotti più amati del momento. Console, videogame e non solo. Dovete, però, essere molto veloci nell’approfittarne: le offerte potrebbe scadere molto presto vista l’alta richiesta di questi giorni.

Vi ricordiamo che su Amazon per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi effettuare l’acquisto oggi e aspettare tranquillamente il 25 dicembre senza avere la paura di non poterlo rimandare indietro. Per alcuni modelli hai a disposizione anche il pagamento rateale di Amazon a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

PlayStation 5 e Xbox Series X

Inutile girarci troppo attorno: tra i regali più desiderati per gli appassionati di videogame c’è sicuramente le console. La lotta è sempre tra loro due, le console next gen: la PlayStation 5 e la Xbox Series X. Menzione d’onore anche la Xbox Serie S: dimensioni più compatte, meno potente, ma allo stesso tempo anche più economica. Amazon ci offre diverse opportunità per fare degli affari d’oro in vista del Natale, grazie soprattutto ai bundle che permettono di acquistare una delle due console insieme a uno dei titoli usciti negli ultimi mesi.

Ad esempio, con un ottimo sconto del 19% che permette di risparmiare centinaia di euro, è disponibile il bundle che comprende la Xbox Series X e Call of Duty Modern Warfare III, ultimo capitolo di una delle saghe più amate di sempre. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. In alternativa c’è anche il bundle che comprende la stessa console, lo stesso gioco e in aggiunta anche Forza Horizon 5, gioco di simulazione di guida.

Xbox Series X e Call of Duty Modern Warfare III

Xbox Series X + Call of Duty Modern Warfare III + Forza Horizon 5

Per chi, invece, è alla ricerca della sola console, su Amazon ci sono due ottime promo che riguardano rispettivamente la Xbox Series X (in versione ricondizionata) e la Xbox Series S. Il modello più piccolo nella versione con 1 terabyte di memoria interna è disponibile su Amazon con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Altre occasioni da non farsi scappare.

Xbox Series X

Xbox Series S

Passiamo sul versante Sony. Anche per questa console su Amazon c’è un ottimo bundle da non farsi scappare. Trovi la PlayStation 5 insieme a EA Sport FC 24, il nuovo titolo di Electronic Arts che per quest’anno ha preso il posto di Fifa. Un bundle che in questi ultimi giorni è andato a ruba su Amazon e che quindi vi consigliamo di acquistare nel più breve tempo possibile, prima che terminino le scorte.

PS5 + EA Sports FC 24

Nintendo Switch OLED e Nintendo Switch Lite

In una guida all’acquisto ai regali per gli appassionati di videogame non può mancare la Nintendo Switch. Su Amazon è disponibile in diversi formati, sia standalone sia in bundle con altri videogame. Per chi vuole il modello più performante, c’è la Nintendo Switch OLED, mentre per chi vuole spendere un po’ di meno c’è la Nintendo Switch Lite, in abbinamento anche con alcuni giochi divertenti. A te la scelta.

Nintendo Switch (Red) + Super Mario Odyssey Download Code

Nintendo Switch Edizione Speciale Mario (Rosso e Blu) – Special Limited – Switch

Console Nintendo Switch – modello OLED

Console Nintendo Switch – Modello OLED edizione Speciale Mario

Console Nintendo Switch + Switch Sports Set

Console Nintendo Switch Lite

EA Sports FC 24

Merita un paragrafo a sé. E il motivo è molto semplice: si tratta del videogame più venduto in Italia da oramai tantissimi anni. Da quest’anno, però, ha cambiato nome, anche se il gameplay è rimasto lo stesso. Stiamo parlando logicamente di EA Sports FC 24, il nuovo gioco di simulazione calcistica che ha preso il posto di Fifa, andato per il momento in pensione. Electronic Arts ha seguito il solco tracciato negli anni precedenti apportando comunque delle novità interessanti, a partire da nuove animazioni e da uno stile ancora più realistico. In questi giorni Amazon sta scontando il gioco nella versione PS5, un’occasione veramente unica da non farsi sfuggire. Lo paghi meno di 50 euro e fai un super affare.

EA Sports FC 24 – PS5

Videogame

Dedicare un singolo paragrafo a ogni titolo in offerta su Amazon in questi giorni sarebbe inutile, quindi li abbiamo raggruppati qui. Trovate videogame per ogni categoria videoludica, da quelli sportivi, agli RPG fino agli sparatutto. Li trovi a prezzi molto interessanti e per tutte le varie console, anche quelle più vecchie come la PlayStation 4.

Star Wars Jedi: Survivor – PS5

F1 23 – PS5

Dead Space – PS5

Need for Speed Unbound – PS5

EA SPORTS UFC 5 – PS5

Unravel 2 – Switch

Resident Evil 4 – PS4

Resident Evil 4 – Xbox Series X

F1 Manager 2023 – PS5

Xbox Controller wireless

Non sarà un regalo originalissimo per Natale, ma sicuramente è molto utile. In questi giorni su Amazon è in offerta a un super prezzo il controller wireless Xbox, utilizzabile anche da PC. Grazie allo sconto del sito di e-commerce lo trovi al minimo storico e a soli 49,99€. È disponibile anche in diverse colorazioni, quindi puoi scegliere quella che più preferisci.

Xbox Wireless Controller – nero

Xbox Wireless Controller – bianco

Xbox Wireless Controller – viola

Xbox Wireless Controller – rosa

Tastiere da gaming

Altro accessorio molto utile per chi gioca, ma questa volta da computer. Una tastiera da gaming, soprattutto per gli appassionati degli sparatutto fa la differenza. A maggior ragione se si tratta di una tastiera meccanica che assicura una risposta immediata e una latenza bassissima. Ne abbiamo selezionate un paio che trovi su Amazon al minimo storico e con sconti tutt’altro che da disprezzare. Ad esempio la Fnatic STREAK65 la trovi con uno sconto del 28%, oppure la HyperX Alloy Origins 60 con uno sconto di ben il 52%.

Fnatic STREAK65

Fnatic miniSTREAK

HyperX Alloy Origins 60

SteelSeries Apex 3

Logitech G PRO TKL

Logitech G213 Prodigy

Mouse da gaming

Una tastiera da gaming senza un mouse da gaming è inutile. Per questo vi suggeriamo di fare l’accoppiata vincente. Se avete intenzione di regalare una tastiera a Natale, scegliete anche il giusto mouse. Anche in questo caso ne abbiamo selezionati un paio, tutti in offerta su Amazon e tutti a un ottimo prezzo. I prezzi variano da un minimo di poco inferiore ai 30 euro fino a superare i 100 euro. A voi la scelta.

Razer DeathAdder Essential

Razer Basilisk X

SteelSeries Rival 600

HyperX Pulsefire Haste

Logitech G G502 HERO

ASUS ROG Chakram X