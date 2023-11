Xiaomi, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: costa pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

Una domenica (12 novembre, ndr) all’insegna delle grandi offerte su Amazon. Si avvicina sempre di più il Black Feiday (sul sito di e-commerce comincia il 17 novembre e si conclude il 27 novembre con il Cyber Monday) e sul sito di e-commerce appaiono ogni giorno offerte sempre migliori. E per alcuni dei dispositivi più venduti e amati degli ultimi mesi. Un esempio è il prodotto di cui vi parliamo in questo articolo: il Redmi Note 12, uno smartphone lowcost lanciato quest’anno e che oggi trovi in offerta al minimo storico. Il merito è della super offerta che fa risparmiare ben il 35% e fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per uno dei migliori telefoni nella sua fascia di prezzo. E non stiamo esagerando. Si tratta, infatti, di un dispositivo che assicura ottime prestazioni, soprattutto nella configurazione in cui lo troviamo oggi. Il modello in offerta, infatti, è quello più "carrozzato" con ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Tutte le componenti scelte da Xiaomi sono ottime in relazione al prezzo: schermo super fluido, fotocamera di livello professionale e per finire una batteria che ti accompagna fino a fine giornata. Cosa chiedere di più da questo dispositivo?

Redmi Note 12

Redmi Note 12: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da cogliere al volo. Se sei alla ricerca di uno smartphone che costa pochissimo e che ti assicura prestazioni elevate in qualsiasi situazione, il Redmi Note 12 è quello che fa per te. Oggi lo trovi anche a un super prezzo grazie allo sconto del 35% che lo fa scendere a 170,50€, il punto più basso di sempre per questa versione, la più potente tra quelle lanciate da Xiaomi. Rispetto al prezzo consigliato il risparmio è di poco inferiore ai 100€, mentre se prendiamo a riferimento il prezzo di listino (299€) lo sconto supera abbondantemente il 40%.

C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto e che puoi attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna effettuata da Amazon avviene in pochissimi giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: lo puoi acquistare oggi e regalare per Natale, oppure lo puoi testare fino in fondo.

Redmi Note 12

Redmi Note 12: la scheda tecnica

Uno smartphone pensato per un utilizzo quotidiano con tutte le componenti giuste al posto giusto. E non potrebbe essere altrimenti: il Redmi Note 12 è uno degli smartphone più venduti in Italia nella sua fascia di prezzo, una delle più ambite dai produttori. Vediamo nel dettaglio cosa ci offre questo smartphone.

Partiamo dall’elemento più "impattante": lo schermo. Xiaomi ha dotato il Redmi Note 12 di un display da 6,67" con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido con qualsiasi applicazioni utilizzi, soprattutto con i videogame e con le app social. Il display è abbastanza ampio e lo puoi utilizzare mentre sei in viaggio anche per vedere film e serie TV, tanto da ricevere la certificazione Netflix HD. La luminosità è elevata e ha un’ottima visibilità sotto la luce diretta del sole. Inoltre, ha ricevuto anche la certificazione Eye Care Display per la protezione degli occhi dalle fastidiose luci blu. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 685 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Assicura ottime prestazioni e non devi temere di finire lo spazio per le app installate.

Per essere uno smartphone lowcost, anche il comparto fotografico è di livello ottimo. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da una fotocamera macro da 2MP. Un comparto versatile che ti permette di esprimerti sempre al meglio e al massimo. E non manca il supporto dell’intelligenza artificiale.

La batteria è da ben 5000mAh e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. La ricarica rapida da 33W permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di un’ora. Presente anche il jack audio da 3,5mm per collegare le cuffie con il filo. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato.

Redmi Note 12