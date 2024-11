Xiaomi, lo smartphone lowcost costa pochissimo: sconto spaziale

Offerta esclusiva su Amazon per il Redmi Note 13 di Xiaomi: grazie allo sconto del 38% risparmi quasi 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Non è ancora tempo di Black Friday, ma su Amazon cominciano ad apparire le prime offerte speciali e disponibili in esclusiva sul sito di e-commerce. La promo che ha catturato la nostra attenzione riguarda il Redmi Note 13, lo smartphone lowcost di Xiaomi tra i più venduti quest’anno. Il telefono è disponibile con uno sconto di ben il 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro sul prezzo consigliato. Inoltre, hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero e per il reso hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Cosa vuol dire? Molto semplice: puoi acquistarlo già oggi in vista del Natale e restituirlo con tutta calma nel caso in cui non andasse bene.

Il Redmi Note 13 è l’emblema degli smartphone lowcost. In questo 2024 ha fatti registrare numeri da record e il merito è dell’ottima scheda tecnica, associata a un prezzo alla portata di tutti. Dallo schermo, passando per la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, fino ad arrivare alla super batteria da 5.000mAh, tutte le componenti sono pensate per assicurare il massimo dell’affidabilità. Senza trascurare il design: lo smartphone di Xiaomi è anche compatto e bello da vedere. Insomma, se stavate cercando un telefono che costa poco, questa è l’offerta che non dovete farvi sfuggire.

Redmi Note 13

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’occasione è di quelle speciali e irripetibili. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 13 in promo con uno sconto speciale del 38% e il prezzo scende a soli 155,99 euro. Per questa versione dello smartphone si tratta del minimo storico e il risparmio netto sfiora i 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 31,20 euro al mese, praticamente come un caffè al giorno. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Inoltre, come già detto in precedenza, per il reso gratuito hai tempi fino al 15 gennaio 2025. Quindi hai tutto il tempo per testarlo oppure per regalarlo per Natale.

Redmi Note 13 original-price

Redmi Note 13: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 13 è il classico smartphone che non ti delude mai e che ti dà la libertà di fare tutto quello che vuoi: scrivere messaggi, passare il tempo sulle app social, giocare, ascoltare musica e tanto altro.

Il merito è di una scheda tecnica molto equilibrata e che si basa sul processore Snapdragon 685, processore che assicura buone prestazioni e che difficilmente va in difficoltà con il multitasking. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD. Ottimo anche lo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo fluido nella vita di tutti i giorni.

A dispetto di quanto si possa pensare, il Redmi Note 13 ha anche un comparto fotografico interessante. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 108 megapixel con a supporto un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Il sistema fotografico offre diverse funzioni molto interessanti, come lo zoom 3x senza perdita di qualità e i filtri che migliorano la qualità degli scatti.

Come in tutti gli smartphone lowcost non può mancare una batteria da 5.000mAh che ti fa arrivare a fine giornata senza la paura di restare senza carica. Con la ricarica a 33 W impieghi poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 13 original-price