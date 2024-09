Xiaomi, lo smartphone lowcost oggi costa pochissimo: affare per tutti

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il re degli smartphone lowcost al prezzo più basso mai registrato su Amazon. Basterebbe questo a descrivere la bontà dell’offerta disponibile oggi su Amazon per il Redmi Note 13, uno degli smartphone più venduti dell’ultimo anno e che oggi diventa un vero best-buy pronto a sfidare qualsiasi altro dispositivo. Il merito è della super promo disponibile su Amazon: grazie allo sconto del 35% il prezzo del Redmi Note 13 scende a meno di 135 euro e diventa un vero best-buy. Se sei alla ricerca di un telefono che costa poco, assicura prestazioni ottime, scatta buone foto e ti permette di fare tutto quello che vuoi, il Redmi Note 13 è quello che fa per te.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Per capire la bontà di questo smartphone basta analizzare velocemente la scheda tecnica, a partire già dall’ottimo sistema fotografico con sensore principale da 108 megapixel, lo stesso presente su dispositivi molto più costosi. Stessa qualità che ritroviamo anche nel display molto fluido e nel processore che assicura prestazioni elevate. E per chiudere non può che esserci una batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Difficilmente trovi qualcosa di meglio a questo prezzo.

Redmi Note 13

Redmi Note 13: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta perfetta per vivere al meglio questo weekend. Il Redmi Note 13 è disponibile su Amazon a un prezzo di 134,99 euro, con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Per un telefono con un prezzo di listino già basso si tratta di una super occasione da non lasciarsi sfuggire. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è disponibile immediatamente e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai i soliti quattordici giorni di tempo. Non farti scappare questa opportunità, è una delle migliori della giornata.

Redmi Note 13

Redmi Note 13: le caratteristiche tecniche

Con il Redmi Note 13 Xiaomi è riuscita a fare il solito "miracolo" che la contraddistingue ogni anno: lanciare sul mercato un telefono alla portata di tutti, ma con caratteristiche superiori alla media. Oggi lo paghi quanto un telefono entry-level, ma la scheda tecnica è quella di un medio di gamma. Analizziamola nel dettaglio per scoprire tutte le potenzialità di questo smartphone Xiaomi.

Partiamo dall’ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che può arrivare fino a 120 Hz, per un utilizzo più fluido con le app social e i videogame. Ottima anche la luminosità che può arrivare fino a un picco di 1.800 nit e lo rende luminoso anche sotto la luce del sole. Lo schermo si prende anche cura della tua vista e assicura una visione confortevole sia di giorno sia di notte. Sotto il display trovi anche il sensore delle impronte digitali che sblocca istantaneamente lo smartphone. Le prestazioni sono assicurate dall’infallibile processore Snapdragon 685 con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Un prezzo così basso potrebbe far pensare a un minor investimento nel comparto fotografico. Nulla di più falso. Il Redmi Note 13 è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Una sistema fotografico che non ti delude e che ti permette di scattare foto e registrare video di ottima qualità in qualsiasi situazione. La fotocamera per i selfie è da 8 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh, uno standard in telefoni con queste caratteristiche e pensati per un utilizzo continuo nella vita quotidiano. Grazie alla ricarica rapida da 33W ottieni il 100% di autonomia in circa 40 minuti.

Redmi Note 13