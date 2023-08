Xiaomi, il robot aspirapolvere a un prezzo imperdibile: acquistalo ora

Fonte foto: Xiaomi

Il robot aspirapolvere è un ottimo alleato per le faccende domestiche, per tenere la casa pulita senza sforzi fisici eccessivi. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum S12 è proprio l’ideale per questo scopo, dotato di funzioni innovative, capaci di rendere le pulizie domestiche perfino piacevoli.

Qualche esempio? È dotato di navigazione LDS, possibilità di personalizzare la mappatura, vanta una potenza di aspirazione pari a 4.000Pa, e ha un’autonomia di 130 minuti (quindi oltre le 2 ore), 4 modalità diverse di pulizia e gli assistenti vocali più utilizzati Google Home e Alexa. Ma non finisce qui. Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto di ben il 31% e risparmi più di 100€ sul prezzo di listino.

Approfondiamo le caratteristiche tecniche e tutti i vantaggi di questa aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum S12. Partiamo proprio dalla mappatura, fondamentale per i movimenti che l’elettrodomestico dovrà eseguire: i sensori permettono di personalizzare al massimo il percorso che dovrà eseguire, grazie alla scansione perfetta di ogni stanza dell’abitazione. Inoltre, è in grado di eseguire percorsi a "zig-zag" e a "Y", quindi arriva anche negli angoli più difficili grazie ai tanti sensori intelligenti. A parte la precisione, è dotato anche di grande potenza da 4000 Pa, così da poter aspirare ogni tipo di sporcizia.

Ricordiamo che questo elettrodomestico funge anche da lavapavimenti, quindi non si limita solo a rimuovere la polvere, grazie alla presenza di un serbatoio dell’acqua intelligente, capace di comunicare con le spazzole. L’aspirapolvere Xiaomi è anche controllabile tramite una comoda app: Xiaomi Home, grazie alla quale è possibile personalizzare la modalità di pulizia. La lunga lunga autonomia è resa tale grazie alla batteria da 3200 mAH, che permette una durata di 130 minuti. Dunque, più di 2 ore.

Completano il comparto tecnologico due assistenti vocali come Google Home e Alexa; un telecomando semplice da usare per controllare il robot da remoto; il monitoraggio in tempo reale della pulizia e gli aggiornamenti di sistema.

Offerta eccezionale per il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum S12. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 249,99€, con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio supera i 100€ e si approfitta del minimo storico. Acquistandola adesso ricevi l’elettrodomestico anche in meno di ventiquattro ore.

