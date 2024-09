Xiaomi, in arrivo due nuovi robot per le pulizie

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro sono i due nuovi robot per le pulizie dell’azienda cinese. Entrambi sono già in vendita anche in Italia

Xiaomi ha presentato ufficialmente due nuovi robot per le pulizie domestiche: Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro (in foto). Due prodotti molto simili, che condividono buona parte delle specifiche tecniche anche se il modello Max è, ovviamente, di categoria superiore integrando anche un sistema di lavaggio dei pannetti con acqua calda, i braccetti estendibili per i mop e una spazzola centrale anti-groviglio più avanzata.

Entrambi i prodotti sono già disponibili anche in Italia sul sito ufficiale dell’azienda cinese.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max: scheda tecnica e prezzo

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è un sistema aspirapolvere e lavapavimenti che comprende il robot circolare per la pulizia degli ambienti domestici e la stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Sotto il robot c’è una spazzola rotante laterale che raccoglie la polvere e la invia verso la bocca di aspirazione (che ha una potenza di 8.000 Pa) dove trova posto anche una spazzola centrale a rullo con tecnologia anti-groviglio in grado di tagliare capelli e peli di animali.

Non mancano, ovviamente, nemmeno due mop rotanti che vengono utilizzati per lavare i pavimenti e che grazie al braccio estensibile sono in grado di raggiungere anche i bordi. In caso vengano rilevati tappeti o altre superfici delicate, i pannetti si sollevano in automatico fino a 10 mm.

Quattro le modalità di funzionamento che si adattano a ogni esigenza: solo aspirazione, solo lavaggio, aspirazione e lavaggio contemporaneamente e, per lo sporco più ostinato, aspirazione prima del lavaggio.

Per navigare all’interno degli ambienti domestici ed evitare gli ostacoli sul suo cammino, il robot utilizza un sistema laser LDS che, tramite l’applicazione ufficiale Xiaomi Home, permette all’utente di scansionare dettagliatamente l’abitazione, pianificare i percorsi (anche su più piani) e impostare le varie routine di pulizia. Sempre dall’applicazione si possono impostare i comandi tramite assistenti vocali, scegliendo tra Google Assistant o Alexa.

La batteria è da 5.200 mAh e, stando alle stime di Xiaomi garantisce circa 120 minuti di pulizia in Modalità Standard.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, al suo interno troviamo il sacchetto per la raccolta della polvere (che secondo Xiaomi può essere svuotato ogni 75 giorni), la vaschetta per l’acqua pulita e quella per l’acqua sporca. Qui è anche possibile lavare i mocio con acqua calda a 55° e asciugarli con aria calda, così da evitare la formazione di muffa o cattivi odori.

Il nuovo Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda cinese al prezzo consigliato di 649,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro: scheda tecnica e prezzo

Anche Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Molto simili all’altro modello le specifiche tecniche: abbiamo un’unità circolare con una spazzola rotante laterale che spinge lo sporco verso la bocca di aspirazione centrale che ha una potenza di 7.000 Pa e una spazzola centrale a rullo.

Presenti anche stavolta i due mop rotanti per il lavaggio dei pavimenti che sono in grado di sollevarsi in automatico fino a 10 mm non appena trovano un tappeto o una superficie delicata. Speculari all’altro modello anche le modalità di funzionamento: aspirazione, lavaggio, aspirazione e lavaggio e aspirazione prima del lavaggio.

Per la navigazione in casa, anche questo robot utilizza un sistema laser LDS in grado di scansionare l’abitazione ed evitare gli ostacoli. Con l’app Xiaomi Home è possibile pianificare i percorsi (anche su più piani) e le routine di pulizia; in alternativa si possono utilizzare i comandi vocali di Google Assistant o Alexa.

La batteria è di nuovo 5.200 mAh per un’autonomia stimata di circa 160 minuti in Modalità Standard.

Molto più semplice la stazione di ricarica che contiene sempre il sacchetto per la raccolta della polvere, la vaschetta per l’acqua pulita e quella per l’acqua sporca. Qui è anche possibile lavare i mocio (ma senza acqua calda) e asciugarli con aria calda.

Anche il nuovo Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro è già disponibile sul sito ufficiale di Xiaomi al prezzo consigliato di 499,99 euro.