Xiaomi, prezzo stracciato per il robot aspirapolvere: va comprato subito

Con lo Xiaomi Robot Vacuum T12 scopa e paletta potranno andare finalmente in pensione. Questo robot aspirapolvere ti libererà infatti di una delle faccende domestiche più noiose e mal sopportate (se non la più noiosa in assoluto), permettendoti così di recuperare tempo prezioso da dedicare ad altre attività.

D’altronde, il robot domestico del produttore cinese non ha bisogno di alcun assistenza da parte tua (se non nella configurazione iniziale). Dotato di un avanzato sistema di mappatura e navigazione, può rilevare ostacoli in tempo reale ed evitarli con ricalcolo automatico del percorso migliore e più efficiente. Insomma, tutto ciò che dovrai fare sarà impostare i giorni in cui il robot dovrà attivarsi e impostare le zone di pulizia. Al resto penserà tutto lo Xiaomi Robot Vacuum T12.

Grazie allo sconto garantito da Amazon, il robot aspirapolvere del marchio cinese costa pochissimo. Comprandolo adesso risparmi decine di euro e fai un affarone (e conviene sbrigarsi a farlo, prima che le scorte terminino).

Nonostante sia stato lanciato da pochissimi giorni, lo Xiaomi Robot Vacuum T12 è già disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Merito dello sconto del 41% garantito da Amazon e grazie al quale la paghi davvero poco.

Comprando il robot aspirapolvere adesso ti costa appena 99,90 euro anziché 169,99 euro come da prezzo di lancio. Il risparmio è decisamente interessante: ben 70 euro di meno su un prodotto versatile e assolutamente valido.

Xiaomi Robot Vacuum T12 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatto e versatile, lo Xiaomi Robot Vacuum T12 è perfetto per la pulizia di superfici di medie e grandi dimensioni. La batteria da 3.200 mAh garantisce fino a 130 minuti di autonomia (più di 2 ore, quindi): un tempo più che sufficiente per aspirare e pulire pavimenti di abitazioni e locali anche molto grandi.

Ma l’autonomia della batteria non è che una delle caratteristiche di punta di questo robot aspirapolvere. Come abbiamo accennato inizialmente, il sistema di mappatura e navigazione laser gli permette di muoversi in completa autonomia, senza che ci sia bisogno di alcuna indicazione da parte tua. Il sensore LDS sollevato, in particolare, gli permette di avere una "vista periscopica" e muoversi agevolmente anche in ambienti stretti o con diversi ostacoli.

Grazie al potente motore brushless, il sistema di pulizia del robot aspirapolvere in offerta su Amazon è in grado di rimuove polvere e capelli con facilità. Mentre segue il percorso di pulizia impostato dall’intelligenza artificiale, lo Xiaomi Robot Vacuum T12 continuerà a muoversi a zig-zag, in modo da aspirare velocemente e in maniera più efficace una porzione maggiore di superficie.

