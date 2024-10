Prezzo stracciato per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi: affare del giorno

Fonte foto: Xiaomi

Perché accontentarsi di un "semplice" aspirapolvere robot quando si può avere, senza occupare troppo spazio in più, anche un lavapavimenti smart e completamente automatizzato? Elettrodomestici come lo Xiaomi Robot Vacuum S12, infatti, permettono di aspirare e lavare il pavimento con una sola passata.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese, poi, è capace di muoversi in completa autonomia per casa, aggirando ostacoli anche imprevisti. Il tutto ottimizzando tempi e modalità di pulizia, per assicurare sempre un risultato impeccabile. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, lo paghi pochissimo: il risparmio garantito è di diverse centinaia di euro.

Xiaomi Robot Vacuum S12

Sconto esagerato per il robot aspirapolvere Xiaomi: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi sul robot aspirapolvere del produttore cinese è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Lo sconto garantito da Amazon, infatti, fa letteralmente crollare il prezzo al punto più basso mai fatto registrare sino a oggi.

Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 può essere acquistato con uno sconto del 55%. Comprandolo adesso lo paghi 159,99 euro contro i 359,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. I conti sono piuttosto semplici: oggi ti costa 200 euro in meno rispetto al listino.

Xiaomi Robot Vacuum S12

Xiaomi Robot Vacuum S12 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un concentrato di funzioni pensate per renderti più facile e spensierata la tua vita in casa. E, soprattutto, per liberarti da quella che è la più noiosa delle faccende domestiche: spazzare per terra. Con il robot aspirapolvere del produttore cinese potrai infatti dire addio una volta per tutte a scopa e paletta, "appaltandogli" la pulizia dei pavimenti di casa.

Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 sfrutta infatti un avanzato sistema di pulizia basato su un potente motore di aspirazione da 4000 Pa, in grado di aspirare anche gli oggetti più voluminosi e pesanti. Il serbatoio d’acqua intelligente permette di lavare i pavimenti senza lasciare bagnato: il sistema di rilevazione dell’umidità è infatti in grado di calcolare la quantità d’acqua da rilasciare a ogni passata per eliminare macchie e sporco senza bagnare.

A questo si unisce poi il sofisticato sistema di navigazione laser, che permette al robot aspirapolvere di muoversi liberamente in casa, aggirando ostacoli e calcolando autonomamente quale sia il percorso ideale per consumare meno energia e garantire pavimenti puliti già dalla prima passata.

La batteria agli ioni di litio a elevata capacità (3200 mAh) assicura tutta l’autonomia di cui hai bisogno per pulire casa più e più volte. Con una singola carica puoi alimentare il robot aspirapolvere fino a 130 minuti: più che sufficienti per pavimenti puliti per oltre una settimana.

Xiaomi Robot Vacuum S12