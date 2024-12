Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro e X20 Max disponibili in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e Robot Vacuum X20 Pro sono due robot per le pulizie top di gamma potenti e molto efficienti. Entrambi sono disponibili anche in Italia

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso settembre i nuovi robot per le pulizie domestiche Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro sono disponibili anche in Italia.

Parliamo di due prodotti sviluppati per automatizzare completamente le pulizie domestiche, con il modello Max che rappresenta il vero top di gamma dell’azienda cinese e arriva sul mercato con una scheda tecnica di altissimo livello che include anche il lavaggio dei mop in acqua calda e i braccetti estensibili per raggiungere ogni angolo della casa.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max: scheda tecnica e prezzo

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è un robot aspirapolvere e lavapavimenti composto dalla classica unità circolare per la pulizia e dalla stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Sotto al robot c’è una spazzola rotante laterale che raccoglie lo sporco e lo indirizza verso la bocca di aspirazione che ha una potenza di 8.000 Pa. Qui c’è anche una spazzola centrale a rullo con tecnologia anti-groviglio, utile per evitare grovigli di peli e capelli.

Presenti anche due mop rotanti per lavare i pavimenti che grazie al braccetto allungabile riescono a raggiungere anche i bordi. Oltretutto, il dispositivo può sollevarli automaticamente fino a 10 mm in caso vengano rilevati tappeti o altre superfici delicate.

Per quanto riguarda il funzionamento, questo robot ha quattro modalità differenti: solo aspirazione, solo lavaggio, aspirazione e lavaggio e, per lo sporco più ostinato, aspirazione prima del lavaggio.

La navigazione all’interno degli ambienti domestici viene affidata a un sistema laser LDS che consente al robot anche di evitare gli ostacoli. Oltretutto utilizzando l’applicazione ufficiale Xiaomi Home è possibile scansionare l’abitazione, pianificare i percorsi (anche su più piani) e impostare le routine di pulizia. Sempre dall’applicazione si può regolare il funzionamento del device tramite comandi vocali da utilizzare con Google Assistant o Alexa.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh e, secondo i dati forniti da Xiaomi, garantisce circa 120 minuti di pulizia in Modalità Standard.

La stazione di ricarica contiene un sacchetto per la raccolta della polvere (che può essere svuotato ogni 75 giorni), la vaschetta per l’acqua pulita e quella per l’acqua sporca. All’interno è possibile anche di lavare i mocio con acqua calda a 55° e asciugarli con aria calda, evitando la formazione di muffa e cattivi odori.

Il nuovo Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda cinese e su Amazon al prezzo consigliato di 649,99 euro ma, grazie all’offerta lancio, ancora per qualche giorno si scende a 599,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Potenza di aspirazione 8.000 Pa

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro: scheda tecnica e prezzo

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Anche questo prodotto ha specifiche molto simili all’altro modello: sotto l’unità circolare c’è una spazzola rotante laterale e una spazzola centrale a rullo utile per evitare i grovigli; la potenza di aspirazione è di 7.000 Pa

Tornano anche i due mop rotanti (ma senza braccio allungabile) che si sollevano in automatico fino a 10 mm non appena trovano un tappeto o una superficie delicata. Identiche all’altro modello anche le modalità di funzionamento: aspirazione, lavaggio, aspirazione e lavaggio e aspirazione prima del lavaggio.

Anche qui, per la navigazione all’interno degli ambienti domestici c’è un sistema laser LDS mentre con l’app Xiaomi Home è possibile gestire il dispositivo e il suo funzionamento, inclusi i comandi vocali tramite Google Assistant o Alexa. La batteria è sempre da 5.200 mAh per un’autonomia stimata di circa 160 minuti in Modalità Standard.

Cambia la stazione di ricarica che contiene il sacchetto per la raccolta della polvere, la vaschetta per l’acqua pulita e quella per l’acqua sporca. Qui è anche possibile lavare i mocio (in acqua fredda) e asciugarli con aria calda.

Anche il nuovo Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro è già disponibile sul sito ufficiale di Xiaomi al prezzo consigliato di 499,99 euro.