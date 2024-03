Xiaomi, il robot aspirapolvere a prezzo stracciato: offerta spaziale

Fonte foto: Xiaomi

Anche su Amazon è esplosa la Primavera, a colpi di sconti e promozioni su tante categorie di prodotto, grazie alla Festa delle Offerte cominciata il 20 marzo e che termina il 25 marzo. Tra i tanti dispositivi che trovi in super promo, ci sono anche i robot aspirapolvere, diventati oramai un tocca sana per tantissime famiglie italiane. Ti aiutano a tenere il pavimento pulito e i modelli più recenti sono anche in grado di lavarlo. Come ad esempio lo Xiaomi Robot Vacuum X10, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dall’azienda cinese ed è dotato anche della stazione dove riporre la polvere raccolta. Non mancano i sensori che mappano accuratamente tutta l’abitazione e puoi anche gestirlo da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Grazie alla promo a tempo disponibile in questa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, il robot Xiaomi lo paghi esattamente la metà rispetto al prezzo di listino. Uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di fare un super affare. Devi, però, essere molto veloce nell’approfittare di questa offerta: la richiesta è elevata e le scorte potrebbero terminare molto presto.

Xiaomi Robot Vacuum X10

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi Robot Vacuum X10: prezzo, sconto e offerta di Primavera

Con un prezzo così, l’unico errore che puoi fare è quello di non acquistarlo. Da oggi trovi il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum X10, modello top di gamma dotato anche di stazione per lo svuotamento automatico, in offerta con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a 299,99 euro. Facendo due rapidi calcoli, il risparmio netto è di 300 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata, ma per la consegna devi aspettare qualche giorno. Hai anche tutto il tempo necessario per testarlo fino in fondo: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

Xiaomi Robot Vacuum X10

In alternativa, se vuoi spendere un po’ di meno, trovi in offerta anche il modello Xiaomi Robot Vacuum S12. Ha qualche funzionalità in meno e non è dotato della stazione di svuotamento, ma è altrettanto valido. Oggi è disponibile a un prezzo di 189,99 euro, con uno sconto del 34% rispetto a quello mediano. Anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento a rate con Cofidis e la consegna avviene in tempi rapidi.

Xiaomi Robot Vacuum S12

Xiaomi Robot Vacuum X10: le caratteristiche e le funzionaltià

Scopriamo ora meglio le caratteristiche e le funzionalità dell’aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum X10. Partiamo dalla stazione di auto-svuotamento della polvere a doppia corsia, che ti facilita il lavoro quotidiano. Quando il sacchetto della polvere presente all’interno del robot, si svuoterà automaticamente nella stazione e non dovrai ogni volta sostituirlo. Inoltre, si sigilla in automatico al fine di evitare di far fuoriuscire la polvere all’esterno. Grazie alla potenza di aspirazione da 4.000Pa il robot è in grado di raccogliere qualsiasi tipologia di sporco. Rimuovendo efficacemente anche i peli degli animali in casa, il tutto in una sola passata.

Non dovrai preoccuparti che si spenga nel pieno delle faccende domestiche, visto che, grazie alla batteria da 5.200 mAh, funziona per oltre 180 minuti in modalità standard. Dunque, ideale anche per ambienti domestici più estesi. Molto preciso nei movimenti, grazie a una mappatura basata sulla tecnologia di navigazione laser LDS, che riesce a individuare anche gli spazi tra le mattonelle, così come i dislivelli, e gli angoli bui. Tramite l’app dello smartphone puoi impostare tanti aspetti della pulizia, dal tempo di permanenza in una camera fino alla frequenza di pulizia. In modo da pulire maggiormente gli ambienti più soggetti a sporcarsi. Compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente

Xiaomi Robot Vacuum X10