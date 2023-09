Xiaomi, queste telecamere smart sono (quasi) regalate: costano pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi è oramai famosa in Italia per i suoi smartphone e i suoi dispositivi super economici, ma che allo stesso tempo assicurano prestazioni top. Tra i tanti prodotti arrivati nel Bel Paese ci sono anche le telecamere di sicurezza, dispositivi che oramai troviamo sempre più spesso nelle case degli italiani, grazie ai prezzi bassi e alla facilità di utilizzo. Tra i tanti modelli disponibili sul mercato, oggi ne troviamo due in offerta a un prezzo incredibile. Stiamo parlando della Xiaomi Smart Camera C200 e della Xiaomi Smart Camera C400, due videocamere IP lanciate quest’anno dal colosso cinese e che sono entrambe disponibili in promo speciale: grazie allo sconto superiore al 30% il prezzo scende al minimo storico e costano pochissimo.

Si tratta di due modelli pensati entrambi per l’interno dell’abitazione e che sono facili da configurare e da impostare. La Xiaomi Smart Camera C400 costa leggermente di più, ma allo stesso tempo assicura immagini più definite grazie al sensore con risoluzione 2,5K. I sensori di ultima generazione ti avvisano in tempo reale quando notano qualche movimento anomalo e con l’audio bidirezionale puoi parlare direttamente con coloro che sono in casa. Due telecamere veramente speciali e che a questo prezzo diventano dei veri best-buy.

Telecamere di sicurezza Xiaomi: le caratteristiche

Molto simili tra di loro, ma con alcune componenti fondamentali che le distinguono. Queste due telecamere Xiaomi sono tra le migliori che puoi trovare oggi sul mercato nella fascia delle medio di gamma.

La Xiaomi Smart Camera C400 è il modello più performante e che assicura riprese con una definizione maggiore. Il merito è del sensore da 4MP che offre immagini con una risoluzione fino a 2,5K. Di giorno le riprese sono super definite e anche di notte grazie alla luce a infrarossi da 940nm. Con questa videocamera IP riesci a coprire tutta la stanza grazie al motore che permette di ruotare l’obiettivo di 360 gradi in orizzontale e di 106 gradi in verticale. Puoi anche effettuare chiamate bidirezionali con coloro che sono in casa grazie all’elevata qualità audio. I sensori di movimento combinati con l’intelligenza artificiale ti avvisano in tempo reale quando notano qualcosa di anomalo in casa. Sull’app dello smartphone puoi controllare in ogni momento cosa sta accadendo nell’abitazione.

La Xiaomi Smart Camera C200 ha caratteristiche simili, ma differisce soprattutto per la qualità delle immagini. Il sensore montato sulla videocamera assicura immagini con una risoluzione FullHD a 1080p. Buone anche le immagini in notturna grazie al sensore LED a infrarossi. Anche questa telecamera offre una copertura completa dell’abitazione grazie al motore che fa ruotare di 360 gradi l’obiettivo. I sensori di movimento ti avvisano appena notano qualcosa di sospetto. Tute le riprese possono essere salvate in cloud oppure in locale sulla scheda microSD.

Telecamere di sicurezza Xiaomi: offerta, prezzo e sconto

Oggi troviamo la videocamera Xiaomi Smart Camera C400 e la Xiaomi Smart Camera C200 in offerta a un prezzo mai visto prima. Andiamo con ordine.

Il modello più avanzato, la Xiaomi Smart Camera C400 è disponibile a un prezzo di 39,99€, con uno sconto di ben il 38%. A meno di 40€ è un affare da non farsi scappare.

Per chi vuole spendere un po’ di meno, è disponibile sempre in offerta la Xiaomi Smart Camera C200. In questo caso il prezzo è di 29,99€ e lo sconto del 33%.

Entrambi i modelli sono già disponibili per essere acquistati e la spedizione avviene in tempi rapidissimi. Le puoi testare con tutta calma: per fare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.